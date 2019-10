Hallan muerto al pintor Labajjo muerto y comido por sus animales en la finca de su casa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia tania taboada

lugo / la voz 08/10/2019 05:00 h

El pintor Alfredo Rodríguez Labajjo Grandío, conocido por algunos especialistas como el Picasso gallego, fue hallado ayer muerto en la finca de su domicilio de Friol sobre las 13.30 horas. La parte más dramática de este suceso fue el estado en el que se encontró el cadáver, dado que fue parcialmente devorado por alguno de los animales con los que convivía, entre ellos perros loberos de gran tamaño. Entre otros daños, el cuerpo se encontraba sin un brazo.

Alfredo Rodríguez, de 80 años de edad y conocido en la localidad como Labajjo, se dedicaba al mundo del arte y residía solo en el lugar de Fondemera, en la parroquia de Villafiz, en Friol. Era un hombre con pocas relaciones sociales por lo que no hasta ayer no se alertó de su ausencia. Fue un taxista de la localidad el que dio la voz de alarma, dado que hacía unos veinte días que no lo veía. Personada una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil en su domicilio, se encontró con el cadáver del hombre a la intemperie, concretamente en el exterior de su vivienda, y con abundantes daños causados supuestamente por animales.

Labajjo nació en Lugo en el año 1939 en el seno de una buena familia de la burguesía local. En la ciudad de la Muralla estudió el bachillerato y en 1959 se trasladó a Madrid, donde se matriculó en la escuela de Ingenieros Técnicos Industriales. Terminados sus estudios, trabajó durante un año en la empresa constructora Agromán S. A, en Madrid.

Sus inicios en la pintura se remontan a 1951, tras asistir a clase con el pintor vilalbés Antonio Ínsua Bermúdez, profesor de pintura y dibujo. Acabada la carrera de Ingeniería Técnica Industrial, comenzó a pintar junto a su primo Tino Grandío. Durante los años 1962 y 1963 aprendió del catedrático y maestro, Pedro Mozos, el cual intentó que ingresara en la Escuela Superior de Bellas Artes. Este le puso a su disposición un aula, le proporcionó telas, pinceles, pintura y modelos durante un año pero Labajjo se saltaba las normas y los cánones establecidos. Pintaba lo que quería y cuando quería.

Está previsto que en la mañana de hoy se le practique la autopsia, que revelará las causas exactas de su fallecimiento, entre las que se baraja un infarto.