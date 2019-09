Berta Ojea: «Nuestra vida laboral es más corta»

0

19/09/2019

La coruñesa Berta Ojea es una de esas actrices a las que, aunque le pierdas la pista, vuelves a ver cada cierto tiempo en una pantalla de cine o de televisión. Una de esas secundarias fácilmente reconocibles, sobre todo por uno de sus papeles más populares: el de Ofelia en las adaptaciones cinematográficas de Mortadelo y Filemón. En televisión ha trabajado en series como La Señora o La Verdad, y el bum de las plataformas le ha dado trabajo fuera de España. «Lo último que tengo en pantalla es La Reina del Sur, de Netflix, con la que estuve rodando en Colombia. Ahora estoy pendiente de otros proyectos también con plataformas».

La actriz también trabaja haciendo teatro y una de las últimas obras en las que ha participado es el Don Perlimplín de Lorca, «que se monta muy poco y es muy especial», explica Ojea, y con la que ha estado de gira después de su estreno en Madrid. «También tengo un proyectito sobre un libro que ha escrito para mí una poeta-dramaturga, Marifé Santiago Bolaños, sobre las memorias de las sinsombrero, las mujeres republicanas». Esta obra, lejos de ser casual, tiene mucho que ver con otra de las ocupaciones de la actriz: el feminismo. A principios de los 2000, puso en marcha una comisión en la Unión de Actores y Actrices para abordar los temas de igualdad. Actualmente, colabora desde la Secretaría de Igualdad de la Unión y trabaja para combatir «una triple brecha: laboral, porque hay menos trabajo para las actrices; salarial, al igual que en otros muchos trabajos; y por edad: nuestra vida laboral es más corta. A partir de los 45 años hay algunas a las que no llaman para papeles protagonistas porque se les considera mayores». Ojea afirma: «El #MeToo fue un punto de inflexión que sirvió para movilizar a toda la industria» y explica que el verdadero cambio llega desde Estados Unidos. «Allí las plataformas se dieron cuenta de que había un nicho que no estaban cubriendo, que era el de las mujeres, y han puesto en su agenda cosas que tienen que ver con el feminismo. Eso en España todavía no se ha entendido y seguimos en algo muy tradicional. El protagonista puede ser muy mayor, pero la mujer no».

En el 2017, Ojea dirigió un congreso en Vigo para debatir las diferencias de género en el sector y creó una consultora. Desde entonces, realiza trabajos de consultoría para ayuntamientos o teatros, que solicitan proyectos de cultura e igualdad. Además del feminismo, la cultura es la otra gran reivindicación de la actriz. «Tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos para impulsarla. Está la idea de que la gente de la cultura vive muy bien, que está en la alfombra roja todo el día, pero yo siempre digo que no es así, que eso es una vez al año y que los vestidos te los prestan», concluye.

