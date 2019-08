Alfredo García: «No hay ayudas específicas para afrontar esa sobrepoblación»

0

La Voz de Galicia María Doallo

ourense 15/08/2019 05:00 h

Alfredo García, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, además de alcalde de O Barco, habla sobre cómo es la situación en las localidades que llegan incluso a duplicar y triplicar su población durante los meses de verano, y sobre cuáles son las medidas que se adoptan al respecto de ese incremento.

-¿Existen ayudas para estos concellos?

-Yo entiendo que no. Es verdad que los ayuntamientos declarados turísticos pueden tener acceso a distintas ayudas, pero todos los concellos pequeños que durante un tiempo determinado aumentan significativamente su población no tienen ninguna ayuda en concreto para ello.

-Entonces, ¿cómo es posible que puedan ofrecer servicios básicos a toda su población durante estos meses de verano?

-Está claro que surgen problemas que solucionar. En el caso de los concellos que saben que en agosto consiguen duplicar su población, tienen unos servicios ya diseñados para ese nivel de gente, otra cosa es que después, en los meses de invierno, el servicio sea menor. Si hay viviendas para 50.000 personas en un pueblo de 15.000, el abastecimiento estará diseñado para ese tope. Los servicios se refuerzan durante el verano para que se puedan prestar correctamente, como en el caso de la recogida de basuras. En cuanto a la Policía Local, al no existir contratos de tiempo definido, pues se recurre a los auxiliares para completar las necesidades. Los ayuntamientos pueden prever lo que va a ocurrir durante la temporada estival y se preparan.

-¿Cómo es esa planificación?

-Yo creo que cuando un núcleo se desarrolla urbanísticamente y empieza a crecer, cada ampliación que se hace en el plan de urbanismo lleva consigo la ampliación en las redes de abastecimiento y de saneamiento, y por tanto esas casas no se podrían construir si no están conectadas a la red. Es decir, que los promotores ya cuentan con estos aumentos. Otra cosa es que a veces la capacidad de los manantiales no sea suficiente y genere problemas, pero eso es algo que también depende de la escasez de agua. Hoy en día, los concellos están preparados, en general, y se hacen cargo de la sobrepoblación que llega con los meses de verano.

-¿Usted considera que haría falta más ayuda para este tipo de concellos?

-Lo que habría que hacer es retratar en serio el tema de la financiación municipal. Lo primero sería especificar qué servicios prestan los concellos. Hay que tener claras las competencias municipales y diferenciarlas de los temas de los que se encarga la Comunidad Autónoma o el Estado. Al final, el dinero que hay, sea el que sea, hay que repartirlo en función de los servicios que presta cada uno. Y una vez hecho esto, hay que repartir el dinero teniendo en cuenta todos los criterios y todas las situaciones que se tercien, entre ellas también la de la población turista que se suma en verano.