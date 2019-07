Un grupo de docentes exigen un cambio en el sistema de listas de sustitución

0

santiago / la voz 27/07/2019 05:00 h

El procedimiento de las listas de interinos que se aplica en Galicia se basa en un acuerdo firmado entre la Xunta y las organizaciones sindicales en 1995, pero este año un grupo de opositores ha tomado la decisión de movilizarse para exigir un cambio en un proceder que da prioridad en las listas a los interinos que hayan trabajado para Educación sobre los que no lo han hecho. De eso es de lo que se queja este grupo de docentes, que ha iniciado una petición de firmas a través de Internet para intentar forzar un cambio en un sistema que tachan de obsoleto y de injusto.

«¿Es justo que gente que no ha realizado ninguna de las pruebas se quede en un mejor puesto que los que sí las realizamos?», se pregunta el colectivo en su petición de firmas. Si un opositor se presenta por primera vez, aprueba pero no saca plaza, estará en las listas por detrás de los que ya hayan prestado servicios para Educación, aunque solo hayan ido a esa misma oposición a firmar. Según se queja este colectivo de docentes, en el cuerpo de música y artes escénicas el número de plazas convocadas es muy exiguo y además durante muchos años no se habían celebrado oposiciones para distintas especialidades, lo que hace crecer las listas de sustitución y, como la prioridad es para los que hayan trabajado, «resulta imposible para os opositores que aprobaron nesta convocatoria ter unha mínima oportunidade de emprego», ya que se encuentran demasiado abajo en las listas.

Este es el principal argumento de un escrito que van a presentar ante la Consellería de Educación en el que reclaman que Galicia adopte el sistema por el que se rigen otras comunidades, que en cada convocatoria reelaboran las listas atendiendo a los resultados de ese curso del concurso-oposición. El colectivo docente reclama que la ordenación atienda a la calificación obtenida en el concurso-oposición, que este sea un requisito indispensable y que después se tenga en cuenta la antigüedad. Lo cierto es que las listas, en Galicia, también se reelaboran después de cada convocatoria de oposiciones, pero solo para el colectivo de docentes que no hayan prestado todavía servicios a la administración.