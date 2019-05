El Sergas equipará los centros de salud con 763 nuevos electrocardiógrafos, ecógrafos y desfibriladores

El plan para mejorar la sanidad gallega supera los cien millones en tres años, buena parte dirigidos a equipamiento y reformas. Las demandas de los profesionales van más allá

No puede decirse que el Sergas no haya buscado el acuerdo con los sanitarios. Decenas de reuniones lo confirman. Que lo haya logrado es otra cosa. Tras presentar un primer borrador del plan de atención primaria para mejorar este nivel asistencial, con 175 medidas y recibido con luces y sombras, Feijoo anunció esta semana el documento definitivo, 200 actuaciones, 102 millones y creación de 331 nuevas plazas.

¿Son los 102 millones una respuesta al conflicto de la primaria?

En su mayoría no. Explicaba con acierto un médico de familia en este periódico, en una primera valoración del plan, que cuatro quintas partes del presupuesto se dirigen a equipamiento, mobiliario y dotaciones informáticas. Es preciso actualizar los recursos físicos, sí, sobre todo de material, pero no es este el problema principal de la primaria. Además, dentro de este montante se cuelan infraestructuras previstas que nada tienen que ver con el conflicto que desde hace meses, quizás años, vive este modelo. Otras cantidades que no se enmarcan en el nuevo modelo de primaria son por ejemplo los 5,6 millones de incremento de la adquisición de vacunas para la gripe y el papiloma humano, una política sanitaria loable pero que va más allá de la reforma de la primaria. Las nuevas plazas para médicos de familia, el refuerzo del mir, el incremento de enfermeros especialistas en medicina familiar o el nuevo contrato de continuidad para que los facultativos de familia que realizan sustituciones tengan mayor estabilidad sí están orientados a reducir y mejorar la sobrecarga asistencial de determinados centros de salud, uno de los motivos por los que explotó este conflicto.

