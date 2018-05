El nuevo edificio del consorcio de las tres universidades estará en el Gaiás

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia mario beramendi

santiago / la voz 29/05/2018 08:15 h

La estructura del malogrado Teatro de la Ópera servirá para levantar un nuevo edificio en el Gaiás. Una construcción que llevará el nombre de Domingo Fontán, en homenaje al autor del primer mapa de Galicia, y que albergará la sede del nuevo Consorcio Universitario Galego, una entidad que permitirá a las tres instituciones compartir servicios. Así lo anunció ayer el jefe del Ejecutivo gallego en el acto constitutivo de la nueva institución, al que acudieron los tres rectores. El edificio Fontán tendrá un coste de 17 millones de euros y devuelve al primer plano de la actualidad al controvertido y costoso Gaiás, un símbolo de la época de las vacas gordas que la Xunta se afana ahora en reconducir para amortizar sus elevadísimos costes.

Además de sede del nuevo consorcio, el edificio Fontán, tal y como anunció Feijoo, será la de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, y albergará también el Centro Europeo de Investigación en Paisajes Culturales. Un espacio que estará dedicado a profundizar en todo lo que rodea el Camino, desde el entorno hasta los itinerarios culturales y el patrimonio. En su intervención, el presidente justificó la decisión de construir el edificio en razones económicas, al ser, dijo, la opción menos costosa.

«Estes centros necesitan un espazo físico onde se poida traballar, e Galicia dispón dun lugar onde poden asentarse sen que iso supoña comezar a edificar desde cero e incrementar o gasto de forma innecesaria», precisó.

Según explicó, el edificio aprovecharía las estructuras ya existentes del que iba a ser el Teatro da Ópera, un proyecto que la Xunta paralizó en el 2013, junto al Centro Internacional de Arte, por la inviabilidad de los costes que acarreaba. Para levantar el edificio Fontán en el Gaiás serán necesarios 17 millones, mientras que, según la Xunta, hacerlo en cualquier otro lugar con las estimaciones más conservadoras elevaría el gasto hasta los 30 millones.

«Eses 17 millóns son só sete millóns máis do que custou a estrutura do Teatro e do que se necesitaría para derruílo», explicó el presidente ante de los rectores gallegos. A esto se suma, según la Xunta, que en la Cidade da Cultura ya existe un ecosistema de trabajo, es decir, que podrían compartir gastos de seguridad, calefacción e infraestructuras informáticas. Durante el acto de constitución del nuevo consorcio de las tres universidades, el jefe del Ejecutivo gallego agradeció la generosidad de los rectores: tanto de Julio Abalde, de A Coruña, como de los responsables salientes de Vigo y Santiago, Salustiano Mato y Juan Viaño, que serán reemplazados por Manuel Reigosa y Antonio López.

«Este é un paso máis nese camiño de colaboración; con este novo organismo, o sistema universitario vai fortalecerse para ser máis útil e eficiente, asumindo competencias do Consorcio de Bibliotecas e do de Desenvolvemento de Aplicacións de Xestión Universitaria, ademais da Comisión Interuniversitaria», dijo.