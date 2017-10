Así se explota y protege el monte gallego

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 30/10/2017 05:00 h

LUIS RODRÍGUEZ

«Con gente limpiando el monte hay muchos menos incendios»

El presidente de los comuneros de Cabral, en Vigo reconoce que el tiempo los ha llevado a incrementar las plantaciones de cerezos, castaños y robles

J. ROMERO

Luis Rodríguez lleva 18 años al frente de la comunidad de montes de Cabral, en Vigo, con 160 hectáreas y muy pocos incendios en los últimos años. ¿El secreto? «Con gente limpiando el monte hay muchos menos incendios. Nosotros, desde el 2011, pudimos contratar a 65 personas cada año para limpiar el terreno que gestionamos. También hace falta suerte, ya que son muchos los incendiarios que hay sueltos. Lo que la gente tiene que tener claro es que la madera no es rentable. Nosotros, si viviésemos de la venta de madera, no ganaríamos ni para tener cuidadas y limpias 20 hectáreas». Este comunero, al que todavía le restan dos años de mandato, reconoce que el tiempo los ha llevado a incrementar considerablemente las plantaciones de cerezos, castaños y robles, en detrimento del pino y del eucalipto. «La única fórmula mágica es la limpieza, y para eso hace falta mano de obra. Lo que yo planteo es que toda la gente que está en el paro, y cobrando ayudas por desempleo, se ponga a limpiar el monte, y así aumentarían las cotizaciones de la Seguridad Social».

MANUEL FEIJOO PROL

«Aquí traballamos sete persoas que estabamos no paro»

O presidente de la comunidad de montes de Arnuíde explica que en el pueblo tiene una brigada para limpiar pistas y podar pinos

C. ANDALUZ

Tuvieron varios fuegos muy cerca el pasado mes de septiembre, pero la comunidad de montes de San Mamede e Medo, en la localidad de Arnuíde, en el concello ourensano de Vilar de Barrio, supo defender su patrimonio. Son 1.800 hectáreas de monte conveniado plantado con pinos y carballos. El presidente de la comunidad es Manuel Feijoo Prol. «Ter un monte limpo evita moitos incendios, sobre todo na maleza baixa. Pero temos medo do lume e por iso hai unha brigada no pobo que fai limpeza de pistas e podado de pinos. O que é coidalo», explica. La comunidad recibe del monte una media de 300.000 euros anuales. Ejemplo, afirma, de que es muy beneficioso para el medio rural. Además, han creado puestos de trabajo para los jóvenes de la zona. «Hoxe estamos traballando sete persoas que estabamos no paro», explica. Arnuíde ha vivido durante décadas del monte. En los años sesenta y setenta se plantaron los árboles y llegaron a trabajar hasta 50 personas. «A fin de semana dos incendios case vivimos na serra: as lapas estiveron preto, pero xa tiñamos feitos os cortalumes», explica.

MANUEL GALDO

« O monte, canto máis coidado e máis produtivo, menos arde »

Este silvicultor de Viveiro admite que cualquier monocultivo excesivo es malo, pero rechaza la demonización del eucalipto

salvador serantes

Veinte hectáreas en sesenta parcelas, solo alguna de dos hectáreas, dedica al eucalipto en Viveiro Manuel Galdo, silvicultor y presidente de Promavi, asociación de dueños de montes de Viveiro y su entorno. «A vaga de lumes deixa unha fonda tristura, non vexo ningún beneficio económico en que arda Galicia, só moitos prexuízos. Porque desde fai uns vinte anos non houbo ningún gran incendio forestal na Mariña? O monte, canto máis coidado e máis produtivo, menos arde».

Galdo admite que cualquier «monocultivo excesivo é malo», pero rechaza que ahora «se demonice ó eucalipto». Él, como la mayoría en A Mariña, lo cultivan por «produtividade e rendemento económico»: da dinero a los 14 años, 32,10 euros por tonelada con corteza. Plantan, abonan, eliminan rebrotes y, para ciclos de corta de 12 a 14 anos, hacen dos desbroces intermedios; así, «o coidado e a imaxe do monte son apreciablemente bos; con máis, a silvicultura non é rendible». El clima mariñano ayuda a la ausencia de incendios, pero ahora, con la sequía y los helechos secos, «o risco existe».

ANTONIO LÓPEZ PUENTES

« Co monte limpo tes mellor madeira e mellor prezo »

El productor de As Somozas posee cerca de 40.000 pies de eucalipto en dos parcelas que suman alrededor de diez hectáreas

a. cuba

Antonio López Puentes (As Somozas, 1953), chófer de motobomba, posee cerca de 40.000 pies de eucalipto en parcelas de As Somozas y Moeche que suman alrededor de diez hectáreas. «As plantacións teñen que estar limpas porque o monte limpo é unha riqueza e segue sendo rendíbel, sempre que os traballos forestais sexan mecanizados», explica el también presidente de la asociación de productores de madera de As Somozas (Promaso). Esta es la idea que trata de inculcar a los socios del colectivo, muchos de los cuales participan como voluntarios en las brigadas de vigilancia de la foresta promovidas por la entidad. Tiene claro que «canto máis limpo máis difícil é que arda», aunque siempre persiste el riesgo. Pero mantener las plantaciones libres de maleza -asegura que basta con desbrozar los eucaliptales cada dos o tres años- no solo reduce el peligro de fuegos. «Vas ter mellor madeira, porque medra mellor, e vala vender a mellor prezo, porque un dos requisitos de moitos contratos son as condicións do monte para facilitar as sacas», recalca.