Gonzalo Caballero toma las riendas del PSdeG tras proclamar que «todos somos necesarios»

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago 28/10/2017 13:34 h

Gonzalo Caballero Míguez (Ponteareas, 1975) fue proclamado este sábado secretario general del PSdeG-PSOE, el noveno desde la refundación del partido, después de pronunciar un breve discurso en el que llamó a los militantes a actuar unidos como un ejército. «Si ese exército se activa hoxe, ninguén poderá parar este proxecto», subrayó Caballero, tras puntualizar que en la nueva etapa que se abre al frente del partido «todos somos necesarios».

El nuevo líder del PSdeG entró en el salón del Palacio de Congresos de Santiago, donde se celebra el 13.º congreso nacional del PSdeG-PSOE, acompañado de Dolores Villarino, la expresidente del Parlamento gallego que está ejerciendo como su fiel escudera, y de los dos exmandatarios socialistas de la Xunta, Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe, ambos ovacionados como referentes con los 441 delegados acreditados puestos en pie.

Todos ellos dirigieron desde la tribuna una palabras de adhesión. Laxe declaró su «ilusión» por la etapa que se abre, pero también su «emoción» de que el arranque del cónclave sea un 28 de octubre, justo cuando se conmemoran 35 anos de la primera mayoría electoral obtenida por Felipe González, una figura tan reivindicada por la tradición socialista como denostada por las nuevas hornadas que hace unos meses fraguaron la victoria de Pedro Sánchez.

Touriño, por su parte, mostró su lealtad al nuevo secretario general y puso de relieve que este nuevo tiempo que se abre tiene que estar marcado por la «unidade e cohesión», pues sin esto el cambio político no será posible. «Sabémolo pola historia, pola experiencia», advirtió el expresidente, que llamó a que el PSOE sea de nuevo «referencia de loita» por renovar la democracia, la igualdad y los valores de la Constitución con el fin de acabar así «coas mentiras, os recortes e o clientelismo» del Partido Popular.

Para Gonzalo Caballero fue un día muy especial, como se vio en su intervención, en que se le humedecieron los ojos y se le quebró la voz al girar la vista hacia su padre, sentado en la primera fila. «Levo toda a miña vida no partido», afirmó, tras recordar que su padre, también Gonzalo Caballero, fue candidato a la alcaldía de Ponteareas en en los primeros mandatos de la democracia. «Este partido é a miña vida», insistió el economista, quien confesó que no tuvo un minuto de alegría desde que ganó las primarias debido al «vértixe e a responsabilidade» inherentes a su nuevo cargo. El secretario federal de organización, José Luis Ábalos, ya advirtió a Caballero que tiene ante sí una «enorme responsabilidad» de la que el nuevo líder parece ser consciente. Cerró su intervención remarcando que «ninguén é imprescindible», ni siquiera él mismo, pues dijo que era un «instrumento» que pode ser útil a la organización. «E cando non sexa un bo instrumento, virán outros compañeiros que o fagan mellor», zanjó.