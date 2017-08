Imaginación para frenar a la velutina

0

La avispa velutina no para de extenderse por Galicia y cada vez son más los daños ocasionados en las colmenas de abejas. Ante esta situación los apicultores lo tienen claro: no pueden quedarse de brazos cruzados. Surgen así inventos caseros para dar caza a la velutina y proteger sus colmenares, como el sistema ingeniado por Adolfo Lourido. Este apicultor de la provincia de Ourense, harto de ver cómo la velutina se comía a sus abejas, decidió darles caza él mismo. «Se trata de un cazamariposas con una tapa hecha con una caja de galletas metálica. Le puse un muelle con una trampa para ratones y así, al tirar del cordel consigo que se cierre la tapa y atrapar a la velutina», explica. Los materiales usados para su construcción son muy baratos: «El cazamariposas me costó un euro cincuenta en el chino. Cualquiera puede construir la trampa en casa de una forma rápida, barata y sencilla. No está patentada ni homologada». Asegura que es un invento que funciona pero también advierte que hay que dedicarle tiempo porque con él se atrapan las velutinas una a una. «El mejor momento para trabajar con él es a última hora de la tarde, que es cuando las abejas están ya recogidas», añade.

Pero esta no es la única trampa que existe para acabar con la avispa velutina. Desde la Asociación Galega de Apicultura (AGA) opinan que el mejor sistema es el de la arpa eléctrica, con el que consiguen alejar a las velutinas de los colmenares, evitando así que los sitien. Esta consiste en una serie de hilos de acero inoxidable cuya separación -2 centímetros- permite pasar a las abejas a la colmena, pero no a la velutina. «Ajustamos la intensidad y el voltaje para que la trampa aturda a la avispa velutina y así caiga en un pequeño tanque con agua, donde ya debería morir», explica Rafa Díaz, delegado de la AGA en Ferrol. A pesar de que una descarga eléctrica podría matar a la avispa, prefieren optar por aturdirla precisamente para proteger de la descarga a otros animales que se pudieran acercar a la trampa.

Una de las ventajas que presenta este sistema es que permite colocar la trampa en apiarios que estén lejos de la red doméstica, ya que se alimenta de una fuente de alimentación autónoma. Esta incorporación, obra de Miguel Ángel Meizoso, es un gran avance, según opina el delegado.

La propia asociación, consciente de la gravedad del problema, ha elaborado una Guía para a construción caseira dunha trampa eléctrica en la que explican paso a paso como montarla. Está disponible para su descarga en la página web de la AGA. «Esta trampa la puede montar cualquiera, no tiene complicación ninguna», asegura Rafa Díaz.

Colmenas fuertes

Para la Agrupación Apícola de Galicia la mejor solución al problema generado por la avispa velutina no es una trampa, sino «ter as colmeas fortes a nivel sanitario e nutritivo», según explica Esther Ordóñez, veterinaria de dicha agrupación.

El modus operandi de la avispa velutina suele ser sitiar las colmenas para que las abejas no puedan salir, de forma que acaban por debilitarse y volverse vulnerables. «Se as abellas non poden saír, acaban sen ter auga e néctar. Hai que proporcionarlles auga porque o máis importante é que a poboación da colmea estea forte», añade. Como última opción propondría cambiar la colmena de sitio.

Trampeo primaveral

Prevenir el problema sería otra de las soluciones sugeridas desde la AGA. Explican que la situación con respecto al año anterior ha empeorado porque se adelantó la llegada de la primavera, por lo que la avispa velutina hibernó durante menos tiempo. «Las avispas reina salen de los nidos justo cuando empieza la primavera, momento en el que hay que ponerles trampas para reducir el número de reinas y que no se reproduzcan», explica el delegado de la AGA, que denuncia la gravedad del problema y pide que se investigue más para desarrollar sistemas que realmente ayuden a frenar la expansión de esta especie invasora.

«Mientras el tema no interese a las multinacionales poco podemos hacer. La solución no es quitar nidos, aunque hemos dado un gran paso al enseñar a los apicultores a construir trampas para proteger sus colmenas», concluye.