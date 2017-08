El BNG ya tuvo que dar marcha atrás a un complemento igual en Vigo con Castrillo

La Voz de Galicia

12/08/2017 05:00 h

El plus por asistencia al trabajo aprobado en Ponteareas no es el primero que ha puesto en marcha el BNG en el ámbito de la administración municipal. Lo intentó en Vigo con Lois Pérez Castrillo en el único mandato de los nacionalistas en la alcaldía de la ciudad olívica, y lo aplicó Miguel Anxo Fernández Lores de manera puntual y en una única ocasión durante el 2015. El alcalde pontevedrés echó mano del complemento salarial de productividad para que los funcionarios evitasen las ausencias entre el 16 de marzo y el 15 de abril de aquel año, período en el que se iba a implantar la administración electrónica en el Concello y se procedía a explicar su funcionamiento. El plus fue de 407 euros para casi medio millar de empleados por no faltar al trabajo y reciclarse en la nueva herramienta durante un mes.

El intento anterior de Castrillo en Vigo en el 2002 le llevó a encontrarse con la oposición cerrada de los sindicatos, incluida la CIG, que equiparaba el plus por no faltar al trabajo con un «soborno»; UGT lo tachaba de «ofensa para la mayoría de los trabajadores de bien de esta casa y un atentado a su dignidad», y CC. OO. lamentaba que la mera propuesta sometía a los funcionarios locales a «la befa pública». La propuesta del alcalde nacionalista cifraba en 360 euros al año el plus por ir a trabajar sin acumular más de dos días de falta justifica por semestre, y cumplir estrictamente el horario.