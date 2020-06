El Vista Alegre, cerca de volver a Tercera de la mano del Estudiantil

0

Redacción / La Voz 07/06/2020 10:26 h

Hubo un tiempo en que el Club Vista Alegre SD estuvo considerado como una de las referencias en el fútbol gallego. Era de los importantes en Tercera División, cuando entonces no existía la Segunda B, y se codeaba en la élite juvenil con equipos como el Real Madrid, Atlético de Madrid, UD Salamanca, Sporting de Gijón o Cultural Leonesa en la llamada Copa Generalísimo juvenil. Fueron cinco décadas de éxitos, entre 1948 y 1997, momento en el que se fusionó con el Compostela para convertirse en su filial (la esedé militaba en Primera). La desaparición del hermano mayor llevó como daño colateral la del pequeño, que renació en el 2009 para pasar a competir en categorías modestas del fútbol gallego (Segunda y Tercera Galicia) y del fútbol base local santiagués.

Pues bien, este nuevo club, el Vista Alegre CF, refundado para honrar al antiguo Vista Alegre SD, está a un paso de volver a categoría nacional. Lo haría, eso sí, de la mano del Estudiantil, equipo que tiene los derechos sobre la plaza por orden judicial después de una larga y costosa batalla en los tribunales. Ambas entidades han llegado a un principio de acuerdo para unir sus fuerzas, siempre que así lo ratifique la asamblea de socios que se va a celebrar hoy en Loimil. Ese será el primer paso. Varias fuentes niegan a este periódico que el pacto contemple algún tipo de contraprestación económica y aseguran que simplemente se trataría de «sumar esfuerzos entre un equipo que competirá en Tercera División y otro que dispone de una gran cantera (más de 300 niños)».

Además, la propia UEFA prohíbe por completo lo que son las compras de plaza. El organismo internacional entiende que estas son propiedad de cada federación y que los clubes son solo usufructuarios de ellas. No pueden, por tanto, comerciar con ellas como si fuera cualquier otro activo. Además, la Real Federación Española de Fútbol no permite fusiones entre clubes si no son ayuntamientos limítrofes. Así que, ahora mismo, Estudiantil y Vista Alegre no podrían fusionarse en un solo club. Si lo aprobasen los socios del Estudiantil, la única vía sería solicitar un cambio de domicilio social (de A Estrada a Santiago), y a partir de la campaña 2021-2022 entonces ya sí realizar la fusión y competir unidos, de la manera que estimasen oportuna.

Lo que sí permitiría el reglamento de la RFEF es que este Estudiantil-Vista Alegre de la campaña 2020-2021 pudiese jugar en Santiago. Para ello, bastaría con cambiar el domicilio. Pero el club se seguiría llamando Estudiantil (al menos ese primer año) y la junta directiva sería la misma (la que salga hoy resultante del proceso electoral que habrá durante la asamblea de socios).

El Vista Alegre CF, recuperado para el fútbol gallego en el 2009, tiene en la actualidad una junta directiva que cuenta con la ayuda y con los consejos de históricos del club como Luciano Pérez o Enrique Fernández Quico. Incluso también de José María Caneda. El expresidente del Compostela confirmó a La Voz que le solicitaron ayuda en esta unión con el Estudiantil y se muestra predispuesto a seguir asesorando en todo lo que le pidan y en buscar patrocinadores, si fuese necesario. Una participación altruista, sin ostentar cargo.