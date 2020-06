La federación española declinará el ascenso del Boiro a Tercera

0

La Voz de Galicia Iván Antelo

Redacción 07/06/2020 11:47 h

A falta de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo haga oficial, el organismo de Luis Rubiales rechazará la petición de ascenso del Boiro a Tercera División.

El cuadro barbanzano solicitó su inscripción en la categoría nacional al entender que el ascenso seguro de un club gallego de Tercera a Segunda B generará una vacante que debería cubrir el mejor equipo de Preferente no ascendido (la Federación Gallega estimó que este sería el Boiro y no el Cultural Areas, al aplicar el juego limpio como factor de desempate entre los terceros clasificados de cada grupo). Tal y como reconoció Rafael Louzán hace una semana, en rueda de prensa, la federación gallega solicitó a la española (la organizadora de la Tercera División) que resolviera esta duda. Sin embargo, desde Las Rozas no han respondido aún a esta cuestión, ni a la RFGF ni al propio club.

Sin embargo, según ha podido saber La Voz de Galicia, la RFEF responderá negativamente a este ascenso. En primer lugar, porque el reglamento general y el plan de competición no establecen la obligatoriedad de cubrir estos ascensos.

Sumando todas las subvenciones, la RFEF reparte unos 50.000 euros por club de Tercera. Una cantidad que descenderá la próxima temporada al verse aumentado el número de conjuntos participantes. Rubiales le dijo a los clubes que el dinero por partido jugado se mantendría, pero aceptar a 20 nuevos equipos más (si sube el Boiro lo harían también otros 19) complicaría la viabilidad del sistema, al igual que la futura reestructuración de cara a la 2021-2022.