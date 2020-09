Los diez discos más esperados del otoño

0

La Voz de Galicia JAVIER BECERRA

18/09/2020 20:32 h

Con los conciertos prácticamente paralizados a nivel mundial, algunos artistas han optado por retrasar lanzamientos que estaban previstos para la primavera. Ahora, con el fin del verano, muchos de ellos verán la luz con un panorama igual o peor que el de marzo. La rueda de la música pop tiene que seguir girando, pese a la adversidad. Estos son algunos de los trabajos que caerán en breve.

Rosalía, sin fecha

Seguramente se trate del disco más esperado del pop nacional. Y lo envuelve todo un halo de misterio. No se sabe nada concreto, tan solo un montón de especulaciones. Ya en el 2019 la artista hablaba de su tercer elepé para el 2020. Se grabaría, en principio, entre Los Ángeles y Barcelona. Recientemente, en una de las entradas de su Instagram se pudo escuchar un pequeñísimo fragmento de un tema nuevo. En la línea de muchas estrellas actuales, que juegan con el factor sorpresa como gancho promocional, no sería de extrañar que nos encontrásemos con el disco publicado de un día para otro.

Bon Jovi, 2 de octubre

El plan inicial de salida tenía reservado el 15 de mayo para la gran salida. Luego llegaría una extensa gira de presentación. Pero se topó con el mundo al revés del covid-19. Reenfocado todo, el 15.º álbum de Bon Jovi se encuentra ya en el almacén a punto de llegar a las manos de los fans. Se trata de un trabajo marcadamente político, con invocaciones directas a Donald Trump. El artista lanzó este verano dos temas, Do Want You Can y American Reckoning, que trata sobre George Floyd.

Mariah Carey, 2 de octubre

La cantante ha mirado atrás, extrayendo de sus archivos un ramillete de inéditos con los que ha dado forma al que será su nuevo lanzamiento. Esta recopilación abarca la totalidad de sus treinta años de carrera y se completa con un directo, Live at the Tokyo Dome, el primer concierto de Mariah Carey en Japón de su gira mundial Daydream de 1996. En agosto ya se pudo escuchar Save The Day, una grabación completamente nueva de una vieja composición que había quedado inacabada.

Bruce Springsteen, 23 de octubre

Con el fantástico Western Stars (2019) aún fresco, el Boss anuncia álbum con la E. Street Band. Se trata de Letter To You, del cual ya ha adelantado el tema homónimo. En él se hace un viaje al pasado, rescatando tres composiciones de los setenta, Janey Needs a Shooter, If I Was The Priest y Song For Orphans. Estas se habían tocado en vivo múltiples veces, pero no se habían registrado en estudio aún. A ellas se suman nueve composiciones propias que su compañía anuncia como «puro y auténtico rock, con el mítico sonido orgánico característico de la banda de su vida».

Matt Berninger, 2 de octubre

Después de producir a Taylor Swift en el celebrado Folklore (2020), el siguiente movimiento del cantante de The National llegará con su disco en solitario. Titulado Serpentine Prison, cuenta con la coproducción de Booker T. Jones. En mayo ya se pudo escuchar el tema homónimo a modo de adelanto.

La Oreja deVan Gogh, 18 de spetiembre

Los vascos lanzan hoy el octavo trabajo de su carrera, Un susurro en la tormenta, del que ya habían publicado varios adelantos este año. El último, Durante una mirada, con un dúo entre Leire y Xabi, indica que todo se ha retomado más o menos donde lo habían dejado: pop de trazo claro, estribillos rotundos y miras al himno en directo.

Pablo Alborán, sin fecha

Ya han pasado tres años desde Prometo. Toca un nuevo capítulo en una de las discografías más exitosas del pop patrio. El malagueño se ha dejado ver en el estudio con frecuencia. También ha hablado de importantes colaboraciones, pero todo flota en una nebulosa, a falta de concretar título y fecha de salida.

Kylie Minogue, 6 de noviembre

Tras el acercamiento al country de Golden (2018) y su enésimo recopilatorio, Step Back In Time (2019), la australiana llega con Disco, álbum con el que honrará a la bola de espejos, los últimos días de Studio 54 y los peinados eléctricos. Ya se puede escuchar Say Something y predecir que este giro puede encajar con propuestas retrodiscotequeras de este año, como Future Nostalgia, de Dua Lipa.

Pablo López, sin fecha

El músico ha asegurado que el elepé saldrá antes de finalizar el año y se titulará Unikornio, once millones de versos después de ti. En mayo publicó Mariposa, su primer adelanto, una pieza «sobre la vida y la perfección, de lo efímeras que son ambas», según él. En las próximas semanas se concretará su salida.

Xoel López, sin fecha

Otro álbum que debería estar rodando desde hace meses es el del coruñés. Pero ha modificado sus planes para adaptarse a las nuevas circunstancias. Conocidas tres piezas tan diferentes como Alma de oro, Joana y Tigre de Bengala, no resulta difícil intuir un disco ecléctico y repleto de sorpresas que, en todo caso, debe ver la luz antes de concluir el año.