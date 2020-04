«Casas vacías»: Ser madre, el peor capricho que una mujer puede tener

0

MARÍA VIÑAS

17/04/2020 22:48 h

La reflexión sobre madres (y padres) que sobreviven a sus hijos es frecuente -no por ello menos sobrecogedora cada vez-, pero no recuerdo haberme detenido nunca hasta ahora en aquellos que los pierden, en el sentido más literal de la palabra. Sí intuir pena y contagiarme de ella cuando un suceso así abre informativos, pero no pararme a pensar en qué se convierten esos padres que, de repente, ya no lo son y, a la vez, siguen siéndolo. «No hay una palabra que defina a una madre sin hijo que ya parió -dice Brenda Navarro (Ciudad de México, 1982) en Casas vacías, su primera novela-, porque no soy amátrida, ya que Daniel sigue vivo y yo sigo siendo madre. Soy algo peor, algo innombrable, algo que no se ha conceptualizado». Turnando los monólogos de dos mujeres, la que descuida a su hijo en un parque y la que aprovechando el momento se lo lleva, la mexicana construye una historia sobre la maternidad, pero también sobre la culpa y el remordimiento, las violencias familiares, la desigualdad social, la soledad y la reparación del daño. El hilo conductor: un niño de 3 años autista que vacía una casa (de ladrillo, pero también de carne y vísceras -la mujer vacante, como tal-) y llena otra.

Estas 160 páginas no son solo una mirada femenina sobre un episodio traumático y sus consecuencias, que también. Son, además, una respuesta a un contexto que a Navarro le escuece en los genes, el de las casi 2.000 fosas clandestinas que hay en su país, el de las madres sin hijos y el del Estado (y la sociedad) cómplice, feminicida -ojo, que parte de la historia sucede en España-. Todo eso se trasvasa aquí al universo familiar y a sus vínculos: la ferocidad doméstica, el acoso cotidiano, los caprichos, la insatisfacción. Que si no teníamos claro que lo personal era político lo sabíamos, Navarro se ocupa de recordárnoslo. ¿Es Casas vacías la enésima reflexión sobre la maternidad que nos vende el escaparate editorial? Lo es, pero no. No es una más porque profundiza en capas de ese proceso salvaje que es engendrar vida de las que poco se habla -nada fisiológico, no teman; más bien irracional-. Y también del cuidado. De mujeres que tienen que aprender a cuidarse para cuidar a otros y para que nadie tenga que cuidarlas. Para sobrevivir.