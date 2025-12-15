Grietas cada vez más grandes y alto riesgo de otro derrumbe en el acantilado de Valdoviño
Las enormes paredes verticales tienen más de 70 millones de años, y están formadas por rocas del interior de la Tierra con una antigüedad de 350 millones de años16 dic 2025 . Actualizado a las 04:47 h.
En apenas una semana desde que el acantilado se vino abajo en Campelo (Valdoviño), las grietas que ya se observaban en el terreno se han ido agrandando y el riesgo de un nuevo desprendimiento crece. «Xa