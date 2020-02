Lácteos de Moeche lanza su queso ecológico al mercado nacional

0

Marzo será un mes importante para el queso ecológico que produce y comercializa desde hace un año Lácteos de Moeche, la fábrica de Abade con más de 60 años de trayectoria. «Vamos a empezar a trabajar con una cadena de supermercados de ámbito nacional, para intentar abrir mercado fuera», explica el gerente, José Manuel García Camiñas. La experiencia de venta en Galicia no ha resultado, hasta el momento, todo lo positiva que preveían. «Aún hay poco consumo de productos ecológicos, sobre todo en Galicia. Evoluciona de forma más lenta de lo que esperábamos», reconoce.

La marca, Lácteos de Moeche, referente de calidad en productos derivados de la leche desde hace más de seis décadas, no ha contribuido a aumentar las ventas de la variedad ecológica de queso. «No se vende por la marca, sino por la denominación. De hecho, vendemos más bajo otra marca [la de la distribuidora gallega que comercializa este producto] que con la nuestra [en tiendas especializadas de alimentación ecológica]», señala el gerente.

Si la incursión en el mercado nacional da resultados mantendrán esta nueva línea. «El proceso ha sido costoso, gastamos muchísimo dinero y ahora vamos a gastar un poco más para que se ponga en marcha esta nueva opción comercial. Tengo esperanzas. La empresa va haciendo esfuerzos económicos para potenciar el queso ecológico y eso está suponiendo que lo que ganamos lo estamos invirtiendo. No pensé que iba a ser un esfuerzo tan grande», reconoce el empresario.

García Camiñas está expectante: «Este año aguantaremos, después tiene que dar beneficios». Biólogo de formación, defiende el consumo de alimentos ecológicos: «Son productos saludables y sostenibles a nivel medioambiental. Hay que fomentar la agricultura y la ganadería ecológica, es bueno para todos y sobre todo, para la tierra. No podemos seguir contaminando y agrediendo al conjunto del ecosistema, y estamos en un momento decisivo». En esta línea comercializan el tradicional queso de Moeche, madurado, y el de barra, que se vende en este formato o loncheado, en bandejas de 120 gramos. El precio sobrepasa en alrededor de un 50 % el de los quesos tradicionales de la marca, un factor que también incide en las ventas, «aunque se sabe que ese consumidor, que busca una calidad adicional, existe», apunta.

En la gama convencional cuentan con el Queixo de Moeche, la marca de siempre, equivalente a un semigraso holandés; el gallego (cremoso), de barra, de tetilla y una variedad semigrasa y baja en sal. La empresa factura alrededor de dos millones de euros al año y compra la materia prima en granjas de proximidad.

Con leche de Labacengos

De la explotación Lavandeira, de Labacengos, en este mismo municipio, sale la leche con la que se elabora el queso ecológico de Lácteos de Moeche. La producción que no consume la fábrica la recoge Lactalis. José Luis Pena, titular de la ganadería, junto a su mujer, Pilar Carrodeguas, planea una nueva aventura. «Imos intentar poñer en marcha un proxecto para facer un produto diferenciado, artesanal: requeixo natural na primavera e no verán, o tempo no que o leite calla pola temperatura que hai; iogur, queixo crema e queixo fresco», detalla. Están a la espera de que se desarrolle la nueva norma de productos agroalimentarios artesanales de la Xunta para conocer los requisitos. «A demanda de produtos ecolóxicos e artesanais ten que ir a máis, é un crecemento lento pero constante», opina Pena.