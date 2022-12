El autobús sustraído tiene daños en el lateral derecho, cerca de la puerta de entrada JOSE PARDO

Nada hacía pensar que el aviso rutinario recibido por la Policía Local de Ferrol en relación con una colisión entre un microbús y un coche particular, a primera hora de la mañana de ayer, levantaría la liebre de un episodio rocambolesco que se saldó con la detención de un joven de 19 años, vecino de Neda, por la sustracción de un autobús que se encontraba aparcado en la estación de la ciudad. Tras investigar lo ocurrido, la policía investiga la implicación del joven en otro robo idéntico perpetrado la noche anterior, también de un microbús estacionado en el mismo punto. Fuentes autorizadas detallan que el citado vehículo también ha sido localizado y restablecido a la empresa operadora del servicio.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

La movilización del vehículo fue en torno a las tres de la madrugada. Según dijo después el protagonista de los hechos a los agentes municipales que lo sorprendieron en la carretera Alta del puerto, su objetivo era el de estacionar el autobús correctamente.

Esta fue la ruta nocturna del microbús sustraído La Voz

Fue localizado después de que un particular alertase de que un autobús había impactado contra él y no se había detenido. Después, una vez analizado el GPS del vehículo, se constató que el viaje no se había circunscrito a la ciudad, sino que discurrió también por otros municipios de la comarca, como Ortigueira o As Pontes. Más de 140 kilómetros que la policía reconstruirá con el objetivo de determinar si el joven, que carecía de carné de conducir y arrojó resultado negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas que le fueron practicadas, pudo causar algún desperfecto en la vía pública o en algún otro turismo. Los agentes de la Policía Local de Ferrol trasladaron al detenido a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en torno a las nueve menos cuarto de la mañana y poco después fue puesto a disposición judicial. Según confirman fuentes autorizadas, el detenido se encuentra ya en libertad tras iniciarse las diligencias previas de la investigación.