Si los ferrolanos no han olvidado esta página de su historia, más vívido es el recuerdo que guarda el entonces alcalde. El nacionalista Xaime Bello prefiere no valorar en este momento cómo recuerda aquella efeméride, pero hace cinco años reconocía a La Voz: «Foi un símbolo, como romper co pasado e abrir unha xanela e a propia cidade. A estatua do ditador era como un muro». Que figuradamente, cayó.

Ocho años más a la vista

Cuatro cintas rodeaban la barriga del caballo cuando una grúa izó armazón y escultura, doce toneladas de peso que fueron depositadas sobre un camión góndola. El recorrido de 400 metros se completó en media hora, de la plaza de España al Arsenal Militar, pasando por los entonces astilleros de Izar —hoy Navantia—, para dejar instalada la escultura en el patio del centro cultural Herrerías, junto al Museo Naval y Exponav. Y allí, en suelo militar, permaneció a la vista pública, bajo el objetivo de visitantes y turistas durante casi ocho años.