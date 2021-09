Pepín Rioseco, atleta senior: «No soy consciente de mi edad»

-Durante muchos años organicé conferencias en el Club de Campo y al final hacíamos una cata de vinos. A mí me gusta el vino aunque ahora no lo tomo habitualmente y menos en competiciones. Bebo cerveza, pero sin alcohol. Pero si salgo con amigos a tomar unas tapas o a una cena especial, sí tomo vino. Por suerte tenemos una cultura del vino en España que es muy importante. Tomar un vino de vez en cuando, si estás sano, forma parte de la felicidad.

pilar canicoba

-¿Alguna vez fumó?

-Nunca. Y no pienso hacerlo. Sin embargo, cuando yo era niño, mi padre me llevaba a ver los partidos del Rácing y, cuando metían gol, él encendía un puro y ese olor me recuerda aquel ambiente.

-Seguro que su horizonte de competición no tiene límites.

-Decía don Gregorio Marañón: «No hagas planes para después de mañana». Yo no llego a tanto. Algún plan para después de mañana hago, pero pocos. El vivir ya te dirá cual es el camino. Yo recorro el camino y voy viviendo.

-¿Toma alguna pastilla?

-No hombre no. Y le diré que la mayor parte de la gente que toma pastillas para el colesterol no debería tomarlas. Porque el aumento del colesterol se combate bien con un régimen de comidas correcto y un poco de ejercicio.

-¿Diría que es usted una persona espiritual?

-Todos lo somos en alguna medida. Mire, una de las cosas que hace que me dé cuenta de que me estoy haciendo mayor es que, en vez de leer libros nuevos, releo libros que me gustaron. Y ahora estoy con Rojo y Negro de Stendhal y eso hace que me sienta muy espiritual. Pero cuando corro no me siento nada espiritual, me siento como un caballo desbocado y me puede lo físico.

-¿Celta o Dépor?

-Ninguno de los dos, ja, ja. Para mí solo hay dos equipos: el Rácing, que está en lo más profundo de mí. Y el otro es el Real Madrid.

-Autodefínase en breve.

-¡Qué difícil!... Soy optimista, con capacidad de trabajo. No soy demasiado variable, quiero mucho a los míos y soy muy agradecido, no olvido los favores.

-Como Vito Corleone.

-No, porque yo me olvido de las ofensas.

-No alimentar el rencor es una gran virtud.

-Yo no sé lo que es el rencor vivido en mí mismo. Prefiero volver a equivocarme confiando en una persona que lo contrario.

-Cuénteme un sueño que acaricie.

-Solo aspiro a seguir viviendo este mundo. Vivir es una maravilla.

-Dígame una canción.

-Libre, de Nino Bravo.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-Amarla tal como venga y adaptarse a ella. A las cosas positivas y a las negativas.