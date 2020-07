Normalidad y largas colas en la jornada electoral en Ferrol

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 12/07/2020 13:31 h

Normalidad y bastante movimiento en los colegios electorales de Ferrol en esta jornada de comicios autonómicos. Las medidas de control y de prevención por la pandemia del coronavirus, con medidas especiales de entradas y salidas en los colegios, entre otros, está teniendo como consecuencia largas colas en algunos de los centros más concurridos.

El más madrugador en depositar su voto fue el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, que a las diez de la mañana acudió a la mesa ubicada en el colegio Tirso de Molina. Lo hizo acompañado del candidato que ocupa el puesto número siete en la lista de los socialistas por A Coruña, Manuel Santiago. El regidor puso en valor el trabajo realizado por el Concello para que las votaciones puedan llevarse a cabo «cumplindo con todas as medidas de seguridade». Además, recordó que «cada catro anos hai unha reválida do traballo que se fai e agora é o momento de que os cidadáns e cidadás se expresen co seu dereito ao voto». Manuel Santiago llamó a la participación en la jornada, y admitió las incertidumbres que arroja la pandemia en cuanto a la abstención. No obstante, también subrayó el destacable incremento del voto por correo.

José Manuel Rey Varela, número cuatro de la lista del Partido Popular, también subrayó la normalidad con la que se está desarrollando la jornada. Depositó su voto en la sede de CC.OO. en la ciudad, y según le explicaron en la mesa, fue la persona número 33 que ejerció su derecho al sufragio en ese centro. «Hemos podido comprobar la seguridad con la que la gente está depositando su voto», afirmó, al mismo tiempo que llamó a la participación de los vecinos en estos comicios autonómicos.

Ramón Fernández, número cinco de la lista del BNG, votó en el Ateneo Ferrolán. También animó a los ferrolanos a participar en unas elecciones en las que su formación detectó «unha gran corrente de simpatía», además de «moitas ganas de que haxa un cambio».

Saínza Ruíz, número cuatro por la lista de Galicia en Común, votó en el IES Catabois, en donde recordó que «moita xente loitou» para que se pudiera disfrutar de ese derecho, e instó a los ferrolanos a participar en la jornada «con ilusión», basando su decisión «en programas e non en falsas promesas ou en recortes».