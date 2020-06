Fallece un trabajador tras sufrir un accidente en la planta de residuos de Xiloga, en As Somozas

Interior de la planta de residuos de Xiloga, en As Somozas, en una imagen de archivo

Un trabajador de 54 años de edad, J. P. R., vecino el municipio de Ortigueira, falleció esta tarde, poco después de las 19 horas, tras sufrir un accidente en la planta de residuos de Xiloga, en As Somozas. De acuerdo con la información facilitada a este periódico, el trabajador conducía un camión que cayó por un terraplén tras una maniobra, y quedó atrapado en el interior de la cabina, gravemente herido. Al lugar se desplazaron inmediatamente efectivos de la Guardia Civil, del GES de Ortigueira y de los Bomberos do Eume. Estos últimos lograron sacar de la cabina al herido, pero al parecer este ya falleció en la ambulancia que lo trasladaba al Marcide. La alcaldía de As Somozas ha hecho públicas sus condolencias tanto a la familia como a los compañeros del fallecido.