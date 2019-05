«Al fin logré dejar de ser una apátrida»

0

La Voz de Galicia

27/05/2019

Nació en Melilla, de madre marroquí y padre alemán. Fue inscrita por su progenitor en el juzgado especial de la ciudad fronteriza, una circunstancia que con los años generaría una situación, cuanto menos, anómala: en su carné de identidad, especial, no constaba ninguna nacionalidad en la casilla correspondiente. Pero al fin se ha salido con la suya. Después de una larga batalla a nivel administrativo, policial y judicial en la que incluso llegó a dirigirse a la Casa Real para que terciase en su pelea por dejar de ser apátrida, Katia Kempa Rahja, de 44 años y vecina de Ares, ha logrado un DNI que deja clara su nacionalidad: española.

Katia estuvo interna hasta los 18 años en un colegio de monjas de Córdoba, del que salía en vacaciones para ir a visitar a su madre en Melilla. En agosto de 1996 se fue a vivir a Pontevedra y allí conoció a su marido, un cambadés con el que se casó por la Iglesia Católica y con el que tuvo una hija -ahora tiene 14 años- que ya nació en Ares, municipio en el que siguen residiendo.

Los problemas para determinar su procedencia comenzaron cuando tenía 14 años, edad en la que es obligatorio obtener el carné de identidad, como consecuencia de que su padre, alemán, al que no llegó a conocer, las abandonó. Hasta esa edad, la mujer viajaba en vacaciones a Melilla para ver a su madre con su partida de nacimiento y un documento que certificaba que estaba en Córdoba estudiando.

Según explica, a su madre, al ser musulmana, en Melilla no le permitían inscribirla en el libro de familia sin contar con el padre, del que desconocen dónde está y si sigue vivo o está muerto. «Para conseguir la nacionalidad marroquí me decían que tenía que denunciar a mi madre, como si hubiera hecho algo malo por tener un hijo de soltera, y eso no entraba en mi cabeza», narra Katia, quien explica que su hermana está pasando por la misma situación que ella ha logrado sortear.

Para conseguir que la reconocieran como española, a Katia le pedían un certificado de penales de su país de origen, que oficialmente no tenía. Previamente ya había intentado obtener la nacionalidad de su padre, pero en Alemania la dijeron que, al no haber nacido en suelo alemán ni haber sido registrada en ese país, no podían concedérsela. En la embajada marroquí también le denegaron la de su madre, por lo que se encontró en una situación en la que, a pesar de las reiteradas consultas y trámites en la Comisaría de Policía y los juzgados de Ferrol, la ansiada nacionalidad, fuese la marroquí, la alemana o la española, se le resistió durante décadas. Ante las numerosas trabas que le imponían, Katia no dudó en acudir a la Casa Real en busca de ayuda. En el acuse de recibo del correo electrónico que había dirigido a Don Juan Carlos se le comunicaba que su caso había sido remitido al Ministerio de Justicia «para que lo estudie y, en su caso, le haga llegar la resolución que proceda».

Y al final, gracias a su empeño, «logré dejar de ser una apátrida», porque le reconocieron la nacionalidad española. «No me exigieron el certificado de penales de mi país de origen, pero sí tuve que jurar bandera, no como lo hacen los militares, sino con la firma de un documento en el que acataba las normas legales de España», detalla la mujer, añadiendo que su hermana sí tuvo que someterse a un examen, pero aún no ha logrado la nacionalidad porque en Melilla la inscribieron como marroquí, pero no le dan el certificado de penales.

En cuanto a la madre de ambas, que ahora vive con Katia en Ares, tiene pasaporte de Marruecos y las gestiones sobre su estancia legal en España, como la renovación de permisos, tiene que tramitarlas en la embajada marroquí de Bilbao. Superado el largo camino de conseguir la nacionalidad, Katia se muestra «súper feliz» viviendo con su familia y trabajando en Ares, en donde asegura que siempre la trataron muy bien .

Un camino con muchas trabas, pese a cotizar a la Seguridad Social y a Hacienda

Katia Kempa Rahja tuvo que superar muchas trabas en su camino para lograr la nacionalidad. Se vio obligada a recabar por su cuenta mucha documentación para cuestiones habituales como obtener el carné de conducir o para que la contratasen en el trabajo y la diesen de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, estas cuestiones logró resolverlas antes de la expedición del DNI. «Yo estaba cotizando a la Seguridad Social y a Hacienda, y sin embargo no me concedían la nacionalidad», apunta, añadiendo que ahora está satisfecha de haber superado el reto de defender sus derechos.