Sin clases de latín en tres IES de Ferrol, Melide y Vigo al no cubrirse las vacantes por jubilación: «Nos dicen que no hay profesores disponibles»

BEATRIZ ANTÓN FERROL / LA VOZ

Patio del instituto Concepción Arenal de Ferrol
Patio del instituto Concepción Arenal de Ferrol José Pardo

Advierten del perjuicio que supone la falta de docencia para el alumnado afectado, y en especial para el de segundo de Bachillerato, que en pocos meses se enfrenta a la selectividad «y se juega mucho»

16 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En torno a 180 estudiantes de la ESO y Bachillerato de tres institutos de Galicia —el IES Melide, el IES Concepción Arenal de Ferrol y el IES Santa Irene de Vigo— se han quedado sin

