Las curvas que mantienen en vilo a los vecinos de Ferrol: «En mi finca cayeron seis coches»
FERROL
Solicitan medidas para evitar los constantes accidentes que se dan en el lugar de Montecoruto, el último este lunes por la mañana11 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Dos curvas peligrosas, muy seguidas, sin apenas visibilidad, cuesta abajo y mal peraltadas. Si a esta ya de por sí peligrosa combinación se le añaden factores como el exceso de velocidad o la lluvia, se