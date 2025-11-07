Las curvas que mantienen en vilo a los vecinos de Ferrol: «En mi finca cayeron seis coches»

Rebeca Cordobés FERROL

FERROL · Exclusivo suscriptores

Solicitan medidas para evitar los constantes accidentes que se dan en el lugar de Montecoruto, el último este lunes por la mañana

11 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Dos curvas peligrosas, muy seguidas, sin apenas visibilidad, cuesta abajo y mal peraltadas. Si a esta ya de por sí peligrosa combinación se le añaden factores como el exceso de velocidad o la lluvia, se

