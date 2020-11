«Procesos», el primer disco de Ameisinlore, ya está aquí

0

05/11/2020 18:58 h

El término inglés Amazing tiene varias acepciones en su traducción al castellano, y muchas de ellas encajan con la definición de una joven que, como un lujoso diamante, toma forma desde su Valdoviño natal para convertirse en una maravillosa artista de enorme talento y que nos ha asombrado con su exquisito gusto cantando y compartiendo su yo interior. Ella es Lorena Teijeiro, tiene 17 años, estudia Artes Gráficas en el IES Leixa, y se abre camino en el mundo de la música a través de las redes como Ameisinlore, su nombre artístico, con el que presenta también su primer trabajo, titulado Procesos, apoyada por Rubén, de Galicia en Concierto. Lorena lanza ahora un EP con solo seis canciones, intensas como ella y muy auténticas. El proyecto fue financiado mediante micromecenazgo en la plataforma Verkami, para sacar a la luz canciones nacidas de la necesidad de expresar sus sentimientos. Lorena los comenzó a plasmar por escrito y luego les puso música con su guitarra. Compone desde hace solo tres años. Su primera composición abre el disco. Se titula Fuego y Gasolina y en ella comienza diciendo: «Ya no se lo que hago mal o bien...» y es ahí en donde sitúa el inicio de su historia musical, escribiendo en un papel sus sentimientos. Temas como: Me perdí, Sin aliento, A mi lado o Ángel y Demonio, completan un trabajo que conquista. Voz y guitarra para crear un clima íntimo y personal. Es probable que estemos asistiendo al nacimiento de una artista con mucho que contar y cantar.

Solo Una, con Limones

Santi Santos lleva muchos kilómetros recorridos, no tantos como canciones escritas, aunque esas canciones, puestas una tras de otra, nos darían para amenizar unos cuantos viajes. Sus últimas diez composiciones forman parte de un disco, el decimoquinto de Limones, que ya está en la calle en formato físico. Se titula Niña Bonita, jugando con el 15 y la terminación así denominada en el argot de los loteros. El disco, que anticipó el propio Santi a mediados de septiembre presentando algunas de las canciones en Radio Voz, ya está en Ferrol y se puede adquirir al precio de diez euros en Solo Una, la tienda de moda de Ana Barros en Real 106. Nos atiende Conchi Romero que nos muestra los discos. Afirma que, como siempre, tienen muy buena acogida entre el público. El nuevo trabajo de Limones incluye canciones dedicadas al Camino Inglés, Galicia, Ferrol, y una escrita durante el confinamiento, que ojalá no tenga que volver a marcar nuestras vidas. Se titula Aplausos y Abrazos y en su estribillo dice «Yo me quedé en casa… porque la vida es primero». A ver si de una vez somos conscientes de ello. Y es que, a veces, da la impresión de que no hemos aprendido nada.

Competición mecánica

El campus de Ferrol de la Universidade da Coruña acogió esta semana la vigesimoquinta edición del concurso de prototipos de Tecnología de Máquinas, una de las asignaturas de tercer curso del grado en ingeniería mecánica. La prueba de este año consistió en construir un vehículo con dispositivos totalmente mecánicos, aunque propulsado por un motor eléctrico alimentado por una pila. El prototipo realizado por los alumnos tenía que completar un recorrido en el menor tiempo posible, con diferentes tramos y dificultades. De hecho uno de ellos era de arena. Finalmente, resultaron vencedores, consiguiendo los tres primeros puestos las parejas formadas por los alumnos Isaac Pico Tenreiro y Rafael Tapia Leal que se proclamaron vencedores. Andrés Santiago Fernández y David Tojeiro Paz que consiguieron el segundo puesto, e Iván Rodríguez Cambeiro, junto con Abel Rodríguez Fernández que obtuvieron la tercera plaza por equipos en una prueba en la que no faltó emoción.