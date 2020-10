La ampliación del cierre al tráfico de A Magdalena divide al comercio

0

La Voz de Galicia beatriz antón

ferrol / la voz 02/10/2020 21:30 h

La decisión de ampliar hasta el próximo 10 de enero la eliminación del tráfico rodado en tres manzanas de la calle Magdalena -las comprendidas entre Rubalcava y A Coruña- ha generado posturas enfrentadas entre los comerciantes. Mientras muchos apoyan esta medida aprobada por el Concello para apoyar al sector hostelero, hay quienes consideran que les va a perjudicar. El primero en mostrar su desacuerdo fue el presidente del Centro Comercial Aberto A Magdalena, Cristóbal García-Nores. Y a sus quejas se acaban de sumar ahora las de algunos comerciantes de la calle afectada.

Entre ellos se encuentra Ana Sanesteban, de la tienda Polyson, quien cree que la medida «no tiene sentido». «La gente no va a ir las terrazas, porque no están preparadas para el mal tiempo, y al final lo que vamos a tener es una calle vacía, sin gente y sin plazas de aparcamiento», arguye. En la misma línea se manifiesta María López, de la boutique Niebla, o incluso hosteleros como José Fraguela, del café Star: «Con el mal tiempo, la terraza la pondría un día sí y ocho no, así que no me compensa pedir la licencia».

Pero en el tramo afectado también hay muchas voces a favor de mantener la vía sin coches. «Son la mayoría», según la encuesta realizada «puerta a puerta» por el edil Julián Reina, quien insiste en que se trata de una medida puntual para «salvar empleos», que se revisará mes a mes. «Si vemos que no se logra ese objetivo, podríamos reabrir la calle al tráfico antes de lo previsto».