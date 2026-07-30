Ceuta reclama la «emergencia nacional» tras el intento de entrada a nado de casi 800 migrantes en un solo día

Más de 400 personas, según los cálculos estimados por fuentes policiales, aguardan para poder acceder al interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Rafael Peña | EFE

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, volvió a exigir al Gobierno medidas urgentes para afrontar la crisis migratoria que, desde hace unas semanas, vive la ciudad autónoma. Este jueves, elevó sus reclamaciones un nivel más. Pidió al Ejecutivo que declarase la «emergencia nacional» después de que en un solo día se hayan registrado cerca de 800 intentos de entrada, de personas procedentes de Marruecos y Argelia. La mayoría de ellos fueron interceptados por las patrulleras marroquíes, por lo que solo han cruzado la costa española 300, aproximadamente. Los servicios de rescate también hallaron dos nuevos cuerpos en las costas, de manera que el balance oficial de fallecidos crece hasta la treintena —aunque desde las organizaciones humanitarias advierten de que el fondo del mar podría albergar muchos más desaparecidos—.

El goteo incesante de llegadas a nado que bordea el espigón del Tarajal, que separa Marruecos de Ceuta, eleva a más de 1.700 las entradas irregulares registradas en la última semana. La magnitud de la llegada —que representa casi el 2 % de la población total de la ciudad autónoma— ha llevado al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, a solicitar formalmente al Gobierno central la declaración de «emergencia nacional» y la asunción inmediata de un mando único. Esta última exigencia ya la lanzó este miércoles, cuando, además, pidió al Gobierno una reforma de la ley de extranjería para recuperar la figura de la devolución en frontera, pese a que la última sentencia del Tribunal Supremo en materia migratoria establece que esto debe realizarse por la vía ordinaria y no en caliente.

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Las imágenes que se viven en el litoral evocan los momentos más tensos de la gran crisis de mayo del 2021. Muestra de esta escalada fue el intento masivo registrado el miércoles, cuando más de 800 personas —en su mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años y numerosos menores, la mayoría de origen marroquí y argelino— se lanzaron al agua desde las playas de Castillejos. Este repunte no es un fenómeno aislado. Aunque las cifras generales de entradas irregulares en España mostraron contención en la primera mitad del año, la ruta terrestre y a nado hacia Ceuta se ha disparado un 149,4 % en lo que va de año respecto al ejercicio anterior, registrando más de 2.800 accesos contabilizados.

«Emergencia nacional»

Vivas elevó un escalón más su presión sobre el Gobierno central al solicitar formalmente la declaración de «emergencia nacional» para la ciudad autónoma. El mandatario justificó que el enorme volumen de llegadas que se están registrando en el territorio desborda por completo la capacidad asistencial de la ciudad y requiere una intervención estatal inmediata. Además, volvió a insistir en la necesidad de articular un «mando único» que unifique la gestión entre el Gobierno central, la Ciudad Autónoma y las distintas carteras ministeriales implicadas.

Asimismo, el dirigente volvió a situar en el centro de sus demandas la modificación urgente de la ley de extranjería, puesto que considera que la devolución inmediata actúa como un elemento disuasorio que no solo alivia la carga sobre los servicios de acogida, sino que evita que cientos de jóvenes sigan arriesgando su vida en el mar. Por ello, hizo un llamamiento directo a las fuerzas políticas del Congreso para aparcar las diferencias partidistas y alcanzar un consenso parlamentario.

En el plano asistencial y de seguridad, Vivas calificó la coyuntura de «absoluta emergencia humanitaria y social», haciendo especial hincapié en el desbordamiento del sistema de protección de menores, cuyos centros acumulan una sobreocupación del 1.600 % —acogen a 472 jóvenes frente a las 29 plazas que estableció la actualización del decreto que el año pasado aprobó el Gobierno con el objetivo de poder aliviar la situación en la que, en aquel momento, era la comunidad más tensionada a nivel migratorio, Canarias—. Ante esta saturación, el presidente ceutí reclamó la activación inmediata de los fondos de contingencia estatales y la puesta en marcha de un plan de derivaciones ágil hacia la Península tanto para adultos como para menores.