La zona del tanque de tormentas de A Malata se convertirá en un espacio verde

La Voz de Galicia

FERROL / LA VOZ 01/08/2020

La zona donde Augas de Galicia está construyendo el tanque de tormentas de A Malata, en el punto del paseo más próximo a FIMO, se va a convertir, cuando la obra termine, en una zona ajardinada. Sobre esta infraestructura subterránea que formará parte del saneamiento de la ensenada se instalará una capa de césped. El concejal de Urbanismo, Julián Reina, mantuvo en los días pasados una reunión con los responsables de los trabajos durante la cual trataron esta cuestión.

El edil estudió con los técnicos sobre el terreno la solución adoptada para terminar el borde del tanque de tormentas que mira a la ensenada. «Neste punto vaise aproveitar o desnivel de formigón para crear un gran banco dende o que poder contemplar o mar», afirmó.

A la vista del proyecto, el edil solicitó también la creación de un paso adecuado desde el aparcamiento existente hasta el paseo para que se pueda evitar atravesar la zona verde. «Desta forma, as persoas con mobilidade reducida, sobre todo as que empreguen cadeira de rodas, poderán pasar con maior facilidade», indican fuentes municipales.

Reina también se desplazó al tramo del paseo situado entre el parque biosaludable y la entrada al puerto, en el que se van a renovar tanto la zona peatonal como el carril bici. «Así o esixen as grandes intervencións que supón a instalación dos colectores», dicen desde el Concello.

Debido a esa reposición, se abrió la posibilidad de modificar el ancho de vía dedicada al paso de bicicletas, por lo que se decidió incrementarla de los tres metros actuales a 3,80: «Suporá un significativo aumento que facilitará a circulación e que implicará un primeiro paso para mellorar este carril no resto do paseo».

Por otro lado, en la superficie afectada por la construcción del tanque de tormentas de A Cabana también se va a acometer varias mejoras a mayores de las anunciadas. «Ademais da recuperación da zona verde e a plantación de varias árbores, o pavimento do tramo da rúa do Pintor Ricardo Pena máis próximo ao tanque vai ser reposto por completo, e non parcialmente como estaba contemplado nun principio».

Dentro de una semana, las obras harán necesario el cierre al paso de la zona comprendida entre la pasarela colgante y la rotonda del estadio.