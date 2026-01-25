Un hombre mata a cuchilladas a un amigo de su hijo de 13 años en Sueca, Valencia

Guardia Civil | EUROPAPRESS

Totalmente ensangrentado y nervioso, un hombre de unos 50 años acudió ayer por la tarde al cuartel de la Guardia Civil de Sueca y confesó ser el autor de la muerte a cuchilladas de un menor de solo trece años, amigo de su hijo. El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sueca, Tavernes de la Valldigna y Almussafes investiga las circunstancias de la muerte violenta del niño, ocurrida en el domicilio del presunto homicida.

El crimen se destapó a las 18.30 horas de la tarde de ayer, cuando el presunto autor del homicidio ha acudido a las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de esta localidad de La Ribera, y confesó haber matado a un menor de edad. Por el momento no trascendido los motivos por los que habría acabado con la vida del adolescente, amigo de su hijo, que también estaba en el inmueble cuando se han producido los hechos.

El hombre fue inmediatamente detenido, y con las indicaciones que ha dado a los agentes de la Guardia Civil, varias patrullas acudieron rápidamente al domicilio donde se habrían producido los hechos en la calle Trinquet Vell de esta misma localidad. Hasta el lugar se desplazaron agentes de criminalística de la Guardia Civil, la Policía Local de Sueca y personal sanitario. No obstante, cuando los sanitarios del Samu llegaron al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

La calle permaneció acordonada durante horas por los agentes mientras se realizaba la inspección técnico policial en el lugar del crimen. Los vecinos de la calle Trinquet Vell de Sueca todavía no se explican qué ha podido ocurrir. «Solo sabemos que hay un muerto y que ha empezado a llegar un montón de guardias y policías», señalaban en los primeros instantes antes de que la noticia adelantada en exclusiva por Las Provincias revelara la dura realidad de lo ocurrido.

El crimen se produjo en la vivienda donde reside un padre y sus dos hijos de trece y siete años. El hombre, al parecer, presunto autor del homicidio, estaba separado desde antes de la pandemia y tenía actualmente la custodia de sus hijos.

La comisión judicial del Juzgado de Instrucción número cuatro de Sueca, en funciones de guardia, procedió al levantamiento del cadáver pasadas las 22.30. El cuerpo sin vida del menor fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le realizará la pertinente autopsia.

Incredulidad en el vecindario

Los gritos de dolor de la madre del fallecido; «se l'han carregat, se l'han carregat», enmudecían la silenciosa calle donde agentes de la Guardia Civil seguían realizando una inspección en el lugar. Al mismo también acudieron agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) para asegurar la zona ya que los ánimos de los familiares, destrozados por la sinrazón de este crimen, estaban muy crispados.

Vecinos y jóvenes de edades próximas a la del fallecido se acercaron hasta el cordón policial para saber qué había ocurrido cuando se han enterado de quién era la víctima y que el padre de su amigo se había entregado, y no podía podían creérselo ya que ambas familias nunca habían dado problemas. «Todavía no me lo puedo creer, pondría las manos en el fuego por él», aseguran fuentes vecinales sobre el detenido, que incluso hacían cábalas sobre si podría estar encubriendo a su hijo, lo cual carece de sentido al ser un menor inimputable.

El Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondearán a media asta. Asimismo, traslada el pésame y el apoyo del equipo de gobierno local a los familiares y amigos de la víctima.

El cadáver fue examinado por los forenses y presentaba lesiones por arma blanca. Se investigan las circunstancias en las que el padre de uno de los menores presuntamente habría agredido con un cuchillo al amigo de su hijo después de que los jóvenes tuvieran una discusión. La víctima había acudido al domicilio de su amigo tan solo una hora antes para ayudarle con la instalación de un programa informático, según indican algunas fuentes consultadas por este periódico.