La FP retoma prácticas y crecen los convenios para la versión dual

La Voz de Galicia Bea abelairas

Ferrol 10/06/2020 17:08 h

El parón motivado por la pandemia ha afectado a la estructura del modelo de formación profesional, aunque desde el día 25 muchos alumnos están retomando sus prácticas tanto en los talleres como en las empresas, en especial los de la modalidad de FP Dual, que basa la estructura del curso en aprender en firmas como Navantia, Gam o Cándido Hermida. En caso de esta última compañía la entrada de un ERTE ha complicado el futuro de los convenios, aunque los alumnos que están en este centro de trabajo apuran las horas de formación para no perder el curso.

El director del CIFP Ferrolterra, Enrique Pazo, explica que se han cerrado cuatro convenios con otras tantas firmas del sector maderero y que acogerán a los alumnos que quieran seguir por esta rama. «Se trata de las empresas Adera, Do Acibeiro, Cardifer y Malasa, que acogerán a los alumnos del ciclo superior de madera y, además, se crea un ciclo medio de electromecánica para la rama de automoción en colaboración con la empresa de maquinaria Gam, otro ciclo superior de construcciones mecánicas con Windar y otro de mecatrónica con Navantia», detalla el responsable de un centro con 1.100 alumnos, y en el que el 20 % sigue este modelo de FP Dual, en el que es pionero en Galicia tanto por las especialidades, como por los alumnos.

Esperas en Navantia

El regreso a las prácticas de estos alumnos ha sido muy desigual, casi un rompecabezas para los coordinadores de unos estudios en los que en los doce grupos de pupilos hay casos de todo tipo. Desde los que están todavía esperando para reincorporarse, como los que dependen de empresas relacionadas con Navantia —y en las que han estado pendientes de las negociaciones con los sindicatos— a los de firmas como la de Cándido Hermida en la que han podido agilizarse las aulas prácticas y el curso ya ha terminado. Otras empresas como Naturgy llevan otro ritmo y es probable que los aprendices no regresen hasta el curso que viene. No obstante, con pandemia o sin ella esta formación cuenta con futuro en la comarca, según recalca el director del Ferrolterra, que asegura que la crisis no restará plazas para el próximo curso en esta modalidad de enseñanza.

«Tenemos que volver, los carpinteros no se hacen por Internet, necesitan el taller»

Ni el profesor José Vidal ni sus alumnos de carpintería tendrían que acudir al taller del centro del CIFP Ferroltera, pero allí se encuentran dos días por semana. «Yo tengo más de 60 años, así que no tendría la obligación de estar aquí, pero lo hago por los alumnos, en oficios como este tenemos que volver, los carpinteros no se hacen por Internet, necesitan el taller y trabajar con la madera aquí», cuenta mientras guía a los alumnos en el montaje de un mueble. Casi todos han estado dos meses sin tener una herramienta en la mano. «Yo quiero terminar las prácticas, no dejarlas para más adelante porque el año que viene quiero entrar en el ciclo de mobiliario para embarcaciones deportivas», detalla Francisco Bouza, un naronés de 18 años que está en segundo curso del ciclo medio de carpintería. Francisco comparte con el resto de sus compañeros de clase la preferencia por las aulas prácticas frente a las teóricas, con las que siguen de forma telemática dos veces por semana, aunque lo que 0más les interesa es alcanzar la parte de la formación en la que los envían a las empresas. «Ese es el objetivo de la mayoría de estos chavales, que los conozcan en las fábricas de la comarca y aprender en un escenario real de trabajo, es el perfil de los alumnos que nos llegan», cuenta el profesor de una clase que ayer se afanaba por terminar un mueble con cajones como si el cliente estuviese esperándolo con ansia. Por eso confiesan: «Teníamos muchas ganas de volver».