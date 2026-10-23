El Frente Amplio no presentará lista en Teruel

El diputado de Sumar por Chunta Aragonesista en el Congreso, Jorge Pueyo, en una rueda de prensa el pasado 23 de diciembre. Javier Cebollada | EFE

El Frente Amplio no se presentará finalmente en Teruel. A pesar de que la dirección nacional de Izquierda Unida anunció que concurriría pese a la decisión de la Chunta Aragonesista (CHA) de no presentar lista en esa circunscripción para no dispersar el voto, la coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, admitió este viernes «la imposibilidad» de que el Frente Amplio se presente al margen de CHA y pidió a su socio de coalición que reconsidere su decisión. Sumar obtuvo en las pasadas elecciones generales del 2023 un total de 4.126 votos en Teruel. Izquierda Unida gobierna dos ayuntamientos de la provincia, La Puebla de Híjar y Aguaviva, cuyos alcaldes no podrán votar a su partido.

Abengochea explicó que «si CHA lo hubiera reconsiderado, quizá habría alguna vía para poder presentar candidatura por Teruel, pero al final no ha sido así y no hay ninguna vía posible».

«Lamentamos que no haya podido ser, agradecemos muchísimo a la gente que había dado el paso para encarnar esa candidatura», indicó, señalando que la circunscripción de Teruel «no va a tener una referencia y una posibilidad de tener una papeleta a la izquierda del PSOE».

De esta forma, la postura de la federación aragonesa contrasta con la de la formación a nivel estatal, que este jueves aseguraba que estaba trabajando para presentar candidatura pese a la negativa de CHA. «Tenemos proyecto para todo Aragón y para todo el país y, por lo tanto, cualquier persona que viva en cualquier rincón de Aragón tendría que tener esa posibilidad de votar a la izquierda», manifestó la diputada autonómica de IU.

CHA es la que decide

Abengochea explicó que CHA tiene capacidad, según el acuerdo de conformación del Frente Amplio, para elegir dónde presentarse, pero, a juicio de IU, «no parece democrático». Por eso, insistió en que la formación regionalista reconsidere su postura antes de que concluya el plazo para presentar listas, que expira el lunes 26 de octubre.

IU tiene la voluntad de hacer campaña por toda la comunidad para que «la gente llegue a las urnas ilusionada, movilizada y con esa esperanza de que podemos ganar». Abengochea explicó que su formación no pedirá el voto para ninguna otra formación porque IU participa en «un proyecto nítido de izquierda», el Frente Amplio. «Es lo que vamos a defender por encima de todo».

El portavoz de la campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, aseguró que la papeleta de la coalición va a estar «a lo largo y ancho del país». No obstante, el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, subrayó que el Frente Amplio «funciona a través de una geometría variable en la que en cada territorio deciden qué es lo más oportuno».