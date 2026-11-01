La policía halla cada vez más narcos con armas: «Ya no tienen miedo a usarlas»

E. V. PITA VIGO / LA VOZ

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El narco gallego Carlos García Morales, Matador (en la imagen, tras su detención en Medellín en el 2011), fue condenado en junio por la Audiencia de Asturias por un alijo de 650 kilos de cocaína y un arsenal de armas de guerra decomisado en Siero.
El narco gallego Carlos García Morales, Matador (en la imagen, tras su detención en Medellín en el 2011), fue condenado en junio por la Audiencia de Asturias por un alijo de 650 kilos de cocaína y un arsenal de armas de guerra decomisado en Siero.

Los agentes creen que los nuevos transportistas protegen su propia droga. «No se respetan entre ellos, se roban unos a otros y se protegen con las armas», explican expertos policiales

02 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Un traficante residente en Ponteareas guardaba en un coche aparcado más de medio millón de euros en billetes envasados al vacío. En su casa, tenía 69 cartuchos de munición del calibre 9 milímetros Parabellum. A

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