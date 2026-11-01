La policía halla cada vez más narcos con armas: «Ya no tienen miedo a usarlas»
VIGO / LA VOZ
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Los agentes creen que los nuevos transportistas protegen su propia droga. «No se respetan entre ellos, se roban unos a otros y se protegen con las armas», explican expertos policiales02 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un traficante residente en Ponteareas guardaba en un coche aparcado más de medio millón de euros en billetes envasados al vacío. En su casa, tenía 69 cartuchos de munición del calibre 9 milímetros Parabellum. A