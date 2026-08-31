Luis Miller, sociólogo e investigador del CSIC: «La crisis de Ceuta reactiva un sentimiento antisistema»
MADRID / LA VOZ
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El autor de «Polarizados. La política que nos divide» analiza la desafección política que hay en nuestro país que ha quedado patente en el último barómetro del CIS31 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Luis Miller es investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autor de Polarizados. La política que nos divide (Desuto). Fue investigador en el Instituto Max Planck de