Luis Miller, sociólogo e investigador del CSIC: «La crisis de Ceuta reactiva un sentimiento antisistema»

Enrique Clemente Navarro
ENRIQUE CLEMENTE MADRID / LA VOZ

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El autor de «Polarizados. La política que nos divide» analiza la desafección política que hay en nuestro país que ha quedado patente en el último barómetro del CIS

31 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Luis Miller es investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autor de Polarizados. La política que nos divide (Desuto). Fue investigador en el Instituto Max Planck de

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