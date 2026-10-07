As claves do plan de normalización do galego xa aprobado: fin ao veto nas ciencias e control dobre das medidas
GALICIA
O documento busca garantir que os alumnos sexan competentes nos dous idiomas cooficiais e incrementa en 1,5 millóns de euros o orzamento para a lingua08 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Non hai aínda pistas sobre cales serán as primeiras cincuenta medidas que botarán a andar do novo plan de normalización da lingua galega, pero o texto aprobado onte recolle novidades importantes que non aparecían no que a Xunta presentou en xullo. As máis relevantes son as que afectarán ao ensino, e que xorden do pacto que acadaron a finais de setembro o PPdeG e o PSdeG.
Con ese acordo como base, aplicar o novo plan suporá a fin do veto ao galego nas materias científicas que impuxo o decreto do plurilingüismo do 2010. A partir do curso 2028-29, os centros poderán impartir en secundaria Matemáticas, Tecnoloxía e Física e Química en galego, pero sempre que o 50 % restante das disciplinas teñan o castelán como vehicular. Queda por ver como se concreta na primaria, onde os centros xa tiñan máis capacidade de elección.
A decisión de que materias impartir en cada lingua tomarana os centros de xeito independente, pero o plan de normalización convida a propiciar o uso do galego nalgunhas das materias que ata agora tiña vetadas. «Favorecerase na educación obrigatoria a impartición de materias do ámbito científico ou tecnolóxico en lingua galega, tendo en conta a súa condición de lingua minorizada», establece o documento.
Competencias nas dúas linguas
Como acordaron populares e socialistas, o novo plan recolle que os mestres de educación infantil empreguen «a lingua materna predominante entre o alumnado», pero favorecendo que o galego se use tanto como o castelán. O mesmo se procurará na FP, onde se fixa que todos os alumnos conclúan os ciclos «con igualdade de competencias en ambas as dúas linguas», facilitando sempre o efectivo desempeño profesional en lingua galega.
Respecto ao presentado en xullo, o documento aprobado onte tamén inclúe novidades para promover o galego noutros ámbitos e fixa un control dobre para garantir que as medidas se levan a bo porto. Iso terá que avalialo anualmente tanto o Consello Asesor da Lingua Galega, un órgano de nova creación con presenza da Xunta, da RAG, do Consello da Cultura e de entidades asociadas á promoción do galego. E tamén a Secretaría Xeral de Lingua, que presentará o primeiro informe no primeiro trimestre do 2027. Esas avaliacións recorrentes terán que debaterse no Parlamento, e a Xunta comprométese a aumentar en 1,5 millóns de euros anuais o orzamento anual dedicado a promover a lingua.