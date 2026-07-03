Carme Molinero, catedrática de Historia Contemporánea: «Suárez se apropió de parte de las exigencias de la oposición»
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La investigadora del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática es autora de numerosos libros y estudios03 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática, Carme Molinero es autora de numerosos libros y estudios, entre ellos, junto a