Carme Molinero, catedrática de Historia Contemporánea: «Suárez se apropió de parte de las exigencias de la oposición»

Enrique Clemente Navarro
Enrique Clemente

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Carme Molinero, catedrática de historia contemporánea.
Carme Molinero, catedrática de historia contemporánea.

La investigadora del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática es autora de numerosos libros y estudios

03 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática, Carme Molinero es autora de numerosos libros y estudios, entre ellos, junto a

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete