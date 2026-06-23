Hallan indicios de malversación y prevaricación al edificar el centro comercial de Melilla

Imagen del centro comercial cuyo proceso de construcción está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Giner | EFE

La Brigada Provincial de Policía Judicial Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Melilla ha señalado en un informe indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por valor de unos 7 u 8 millones de euros en la construcción del centro comercial de la ciudad. El documento, adelantado este martes por El País y al que ha tenido acceso EFE, fue remitido al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 2 de Melilla, en el marco del caso Santiago-Rusadir, que investiga una presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales del 2023, y que ahora ha acordado deducir testimonio por estos supuestos hechos.

Según un auto judicial de este tribunal fechado el 7 de mayo, en uno de los registros de esta causa en marzo de 2024, en el domicilio de un empresario de Melilla, se intervino un documento compuesto por una sola hoja foliada y sellada, donde de forma manuscrita, consta un esquema que su autor denomina «Operación Valenzuela». El informe de la UDEF fechado el 4 de marzo de este año y firmado por su inspector, señala «elementos de relevancia» en el documento intervenido en el registro del empresario y en la información que aportó una fuente confidencial, que serían indicios de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y otras tipologías delictivas asociadas, sin relación con la operación Santiago-Rusadir.

La magistrada ha indicado que este documento, de autoría desconocida, versa sobre la adquisición de unos terrenos al Ministerio de Defensa, situados en la Carretera Cuartel de Valenzuela y donde actualmente se encuentra el centro comercial de esta ciudad, denominado Parque Murias, inaugurado en noviembre del 2017.

La fuente confidencial aportó información que estaría vinculada con el documento manuscrito intervenido sobre un presunto fraude durante la construcción del centro comercial, por el cual los terrenos que Defensa cedió a la ciudad autónoma fueron ofrecidos en subasta pública tras modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla (PGOU) para beneficiar a las tres empresas que participaron en la licitación del proyecto para que fueran las únicas adjudicatarias, señala el informe.

El Gobierno local lo desmiente

El Gobierno de Melilla (PP) ha desmentido el informe de la Policía Nacional al asegurar en un comunicado que el contenido del informe «no se corresponde con la realidad administrativa ni con los hechos efectivamente acontecidos, carece del más mínimo rigor técnico y jurídico» y no ha sido contrastado con los órganos administrativos que tramitaron los expedientes con «absoluta corrección» y los informes técnicos y jurídicos.

Ante esta situación, ha avanzado su intención de ejercer acciones legales contra «los autores, responsables y partícipes de la elaboración, filtración y difusión de dichas informaciones, así como frente a quienes atribuyan o reproduzcan imputaciones delictivas carentes de sustento real que atenten contra el honor y la reputación de esta Administración y de sus empleados públicos».