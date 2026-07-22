Luz Casal, premio Fernández Latorre 2026: «En la música no me pongo límites, no soy más porque no he tenido talento para más»

El director de La Voz de Galicia, Rubén Santamarta, entrevista a la cantante Luz Casal Senén Rouco

La gran voz de la música en español es el premio Fernández Latorre de este 2026, incorporando su nombre al de otras grandes figuras de la cultura, el periodismo, la ciencia o la economía de Galicia, territorio que la vio nacer en 1958, en una aldea, Orros, del concello de Boimorto. Pudo ser Dolores, como su abuela, pero su madrina eligió llamarla Luz. Y le hace justicia; irradia algo especial Luz Casal Paz cuando llega a la entrevista en Madrid, donde lleva instalada desde los 80, tras dejar Asturias, estación intermedia tras Galicia. Cuenta que recibe el Fernández Latorre con una mezcla de «estímulo, agradecimiento y sorpresa». «Los premios son como los aplausos concentrados, es una manera de que la gente te diga que te aprecia, que te sigue, que te respeta», añade.

—Usted lleva casi cinco décadas vinculada al mundo de la música. ¿Cómo se empieza una entrevista con semejante trayectoria?

—En realidad hace más tiempo, porque podría decir que me dedico a la música desde que me acuerdo. Yo era una niña que empieza a estudiar música, a asistir a clases de baile, que tiene una vocación temprana. Empezar hablando de cosas que están en el tiempo muy atrás produce mucha ternura para el que lo escucha, y me hace reflexionar. Pero a mí lo que me gusta es hablar del presente. Soy la consecuencia de todo eso. No tengo ningún pudor en hablar de los diferentes momentos de mi vida, pero siempre he estado muy interesada en no desperdiciar el presente. Por muchos años que haya dedicado a la música, para mí lo más trascendente es lo que estoy haciendo ahora, los conciertos, el último disco...

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—Hay un vínculo entre esa Luz Casal actual, la de esta gira y este último disco, y la Luz del pasado: Orros. ¿Cuánto le ha marcado?

—Galicia como territorio, como país, como tierra a la que pertenezco desde muchas generaciones atrás, ha estado siempre ahí. Pero verdaderamente, yo creo que mi relación con Galicia se ha hecho más patente, más visible y más intensa en el momento en el que decidí, junto a otras personas, hacer el Festival de la Luz. Eso ha provocado que vaya más a Boimorto, a Orros, a Galicia, y haya incrementado el vínculo desde hace 17 años [el festival cumple 15 este verano]. Porque incluso cuando he ido a cantar, pues haces una visita cortísima para ver cómo está la familia, darles abrazos... Pero el festival me ha dado la oportunidad de estar más días, palpar un poco qué es lo que sucede en Galicia, conocer a muchísimos grupos, músicos emergentes, otros con una carrera ya más sólida. Yo era la gallega que nunca había vivido en Galicia, que tiene el alma y todos sus ancestros gallegos, pero no ese contacto, aunque sea de manera breve. El festival me ha dado una idea más amplia de lo que es ser gallego.

—Hay casi una generación Festival de la Luz: van padres con hijos, habrá incluso jóvenes que la conozcan porque es la organizadora de ese festival. No sé si usted ha encontrado ahí un nuevo público.

—No, nunca ha habido ese planteamiento en relación a Luz Casal Paz como cantante, no. El propósito siempre ha sido en beneficio de la zona, del concello… A mí lo que me ofrece el festival en relación a las nuevas generaciones es la constancia de que hay niños, preadolescentes y adolescentes que asisten a conciertos de música muy distinta, y eso me parece que es una labor importantísima, porque le abres diferentes géneros a gente que se relaciona por primera vez con la música.

—En ese sentido, es un festival muy Luz Casal: mezcla de estilos y difícil de ubicar. Es lo mismo que ha cultivado como solista. A usted es difícil ponerle una etiqueta.

—Sí, claro, no podía ser de otra manera. Llevo toda mi vida defendiéndome de quienes me preguntan ¿por qué haces canciones de estilos diferentes? No iba ahora a hacer solo un festival con un solo tipo de música. Hay gente que se te acerca y dice: «¡Guau! Silvia Pérez Cruz, yo no la conocía». O Pedro el Granaíno, un gitano que canta que te mueres.

—¿Y usted qué tal se lleva con la música urbana, con el reguetón, con el trap?

—Me llevo bien con casi todos los géneros, y con casi todos los músicos, aunque tengo dos o tres que no me caen bien y que les partiría las piernas (risas)... No, yo respeto cualquier tendencia musical. ¿Quién soy yo para decir que eso no está bien, si además le gusta a mucha gente? Hay que entender que cada generación y cada tribu tiene sus códigos, y a lo mejor prefieren escuchar a alguien que está más próximo a su realidad que a mí.

«Escuchar música a través del móvil es una tristeza, sobre todo cuando te gastas tanto dinero y tanto tiempo en un estudio para que todo suene bien»

—El primer disco que compró fue uno de Janis Joplin. ¿Cuál ha sido el último?

—El más reciente de Raye, una cantante inglesa fantástica, muy cercana al soul tradicional, a Nina Simone, con la voz impostada perfectamente, hace unos arreglos fantásticos, compone estupendamente y canta que te mueres.

Luz Casal, premio Fernández Latorre 2026. VÍTOR MEJUTO

—¿Y compra siempre en formato físico?

—Sí, me gusta escucharlo a la vieja usanza. Hay veces que también por el teléfono cuando tengo urgencia de algo… Pero escuchar música a través del móvil es una tristeza, sobre todo cuando te gastas tanto dinero y tanto tiempo en un estudio para que todo suene bien.

—Usted además siempre se ha preocupado muy cuidar el sonido y rodearse de músicos muy relevantes...

—Y porque en vivo sonemos bien, que los discos suenen bien... Le echamos muchas horas, las que sean necesarias para lograr el paisaje sonoro que has decidido que tenga esa canción. Por eso me gusta escuchar música en un buen equipo donde no me pierda ningún detalle.

—¿Y es posible apreciar eso en un teléfono?

—No, es imposible. Es más, hay mucha gente que pone el móvil en vertical. Por lo menos ponlo en horizontal y así tienes estéreo. Pero sí, yo también lo escucho cuando me citan a alguien. «¿Oye, has conocido a Gracie Abrams?». Pues me lo pongo en un primer momento en el teléfono, luego ya lo escucho con más atención.

—¿Cuánto habrían ayudado las plataformas de música a Luz Casal en el año 76 o 77?

—Pues mucho, a lo mejor no estaba aquí [en Madrid] y me había quedado en Asturias. La obligación de venir a Madrid era clarísima: allí no se podía grabar, no conocía cantidad de cosas que ahora están al alcance de cualquiera. Las plataformas han democratizado la relación con la música. Cualquier persona que tenga interés en la música, con cuatro elementos puede perfectamente hacer lo que considere, sin necesidad de ayuda. Eso ha sido un avance magnífico.

—Parece que no le inquieta especialmente la inteligencia artificial para el sector de la música.

—Como todo, depende del uso. Si alguien hace algo que parezca que estoy cantando yo cuando no es así, pues es una agresión en toda regla que no estoy dispuesta a aceptar. Pero no hay que ver solo la parte negativa. Yo en mis primeros años, cuando empezaba a escribir, buscaba en el diccionario sinónimos para las letras de, por ejemplo, Leonard Cohen, para guiarme. Yo nunca he copiado, nunca he sacado de un poema dos frases y me las he aplicado, pero sí te ayudaba. Ahora es más inmediato. Es una ayuda, pero no para engañar a la gente, eso no lo voy a hacer.

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—Ya que estamos hablando de tecnología, ¿cómo se lleva con las redes sociales?

—Pues bien. Me sirve para estar en contacto con los más fieles y para fijar, por ejemplo, que he leído un libro determinado, como ejercicio de memoria. También para expresar algunas cosas que me provocan la necesidad de compartir, para fijar un momento.

—La veo como muy optimista con la inteligencia artificial, con las redes sociales…

—Porque tú no puedes ir en contra de una realidad. ¿Qué haces? ¿Le niegas la posibilidad a un científico de que tenga inmediatamente toda la información de algo en lo que está investigando? ¿O a un escritor de letras de canciones que en un momento dado no encuentra un adjetivo? Todo lo que revierta en beneficio para desarrollar talento, ¿por qué no? Otra cosa es que alguien consiga que mi voz esté en algo que yo no he decidido, entonces ahí sí me encabronaré.

Luz Casal, en una de las escaleras del hotel Santo Mauro de Madrid, ciudad en la que vive desde los años 80. VÍTOR MEJUTO

—Quizá la artificialidad de las redes o de la IA explica una creciente necesidad del público por la música en vivo. ¿Qué tal ve ahora los escenarios, frente a hace 30 o 40 años?

—Para mí no ha variado. Nosotros no hacemos grandes producciones con 80.000 personas, yo no caigo del cielo, no me hundo en el suelo del escenario… Yo simplemente aparezco con mis músicos, hacemos las canciones que hemos elegido, tenemos un ambiente de luces delicado, y ofrecemos cada día lo mejor de nosotros.

—¿Y cómo percibe los directos después de tantos?

—Percibo las cosas con más detalle, ahora soy más consciente. Antes era algo más cabra loca. Ahora me digo: «Este momento es irrepetible, total». Es importante el trayecto de los camerinos a la parte de atrás del escenario, o cuando acabamos, o la mirada que puedas tener con un músico que acaba de hacer un detalle diferente...

—Diría que disfruta más en directo.

—Sí.

—¿Y está más cómoda con guitarras eléctricas detrás o con una gran sinfónica, como en el Obradoiro hace unos años?

—No es cuestión de comodidad, es de ambientes, de tratar las canciones de manera diferente. Cuando haces el concierto en la plaza del Obradoiro, la sonoridad es distinta, los arreglos son distintos, te provoca un estado diferente, también para el público… Cuando estás en algunos países, por ejemplo, en Serbia, haces un repertorio diferente, con dos canciones que no haces normalmente, pero ahí sí las tocas. ¿Estoy más a gusto en Ginebra con una orquesta de cámara? ¿Me sentí mejor ese día? ¿O en Córcega cantando un repertorio diferente? Son distintos momentos. Si no me sintiera cómoda entre esos tres formatos que he citado, pues no lo haría.

—Alguien que, sin referencias, viera a Luz Casal en esos tres entornos pensaría que está ante tres mujeres diferentes.

—Pues que lo piensen. Nunca he estado dispuesta a ser solo una cosa porque los demás consideren que tengo que hacer solo rock o canciones intensas que hablen de sentimientos muy profundos. Soy lo que soy, y no soy más porque no he tenido talento para más, pero musicalmente no me pongo ningún límite. Hay gente que todavía se sorprende. Tengo una anécdota que ilustra esto que te estoy diciendo. Estaba en Vigo y acababa de salir la película de Pedro Almodóvar [Tacones lejanos] con las dos canciones que hice. Yo iba a una galería de unos amigos y me para una señora: «Neniña, eu non sabía que cantabas tan ben! Esa canción que di “si tienes un hondo penar, piensa en mí”». Para esa mujer todo lo que había en mis discos anteriores no le interesaba, o quizá pensaba: «Bah, otra moderna de estas».

—Ahora que saca a Pedro Almodóvar, ¿qué supuso para usted?

—Un regalo enorme porque gracias a esa propuesta que me hizo con esas canciones, me permitió abrir una ventana, una puerta, un edificio entero que es Francia. Y que no me esperaba. Lo hice porque me parecía que era una aventura potente, cantar canciones que la gente no podía imaginar que fuera capaz.

—Cita a esa mujer de Vigo, que quizá la descubrió entonces. Pero hay mucha gente para la que Luz Casal es la banda sonora de su vida. ¿Eso da vértigo?

—Yo tengo la responsabilidad de que cada vez que hago un nuevo trabajo, sea con una mayor exigencia. Tengo la responsabilidad precisamente por esa gente que acude a los conciertos a escuchar determinadas canciones, la responsabilidad de que se vean recompensados por el esfuerzo de ir al concierto. Yo he hecho, y hago, canciones para compartir con la gente. Y saber que esas canciones son importantes para alguien es el mayor éxito.

La cantante lleva casi cinco décadas subida a los escenarios, y ahora está en medio de una nueva gira. VÍTOR MEJUTO

—¿Qué es más difícil cantar? ¿Al amor, al desamor, a una despedida, a un tipo como Rufino?

—Incluso las canciones aparentemente más simples, más ligeras, como podría ser la de Rufino, requiere ponerle intención. Tienes que estar metida en la historia, la de un tipo en los años 80 que para no quedarse fuera hacía todo lo que estaba en su mano para estar dentro del grupo y no ser un desplazado. No hay canción fácil.

—¿Y hay alguna que se niegue a cantar en directo en su repertorio?

—Hay una, por un motivo dramático que no viene al caso, y que no hago desde el año 1987.

—No la vamos a poder escuchar.

—No, nunca más.

—¿Y a cuál no está dispuesta a renunciar en un directo? Esa que dice «tiene que entrar sí o sí».

—Intento, junto con los músicos, conseguir un repertorio completo que haga como este tipo de movimiento [simula con las manos unas ondas arriba y abajo]. A lo mejor sales fuerte, luego bajas, lo haces más potente, lo haces más agresivo o melancólico, y explosión. Ahora mismo, no por propia decisión, hay canciones que son imposibles no hacer: Piensa en mí, No me importa nada, Un nuevo día.

—¿Y meterlas le condiciona un concierto?

—No, porque afortunadamente tengo un repertorio amplio. Cuando empecé e hice la gira «El rock de una noche de verano» con Leño y Miguel Ríos, mi preocupación mayor era si me pedían que tocara otra. Porque solo tenía nueve canciones. Lo que no sabía es que nadie me iba a pedir otra [ríe].

«En mis inicios ya lo creo que hubo comportamientos intolerables. Ese locutor de radio que, cuando vas a hacer una entrevista, y como si no quisiera la cosa, empieza a sobarte los muslos… Pero siempre he sabido defenderme bien»

—Ahora que cita esa gira de 1983, ¿cómo de difícil era para una mujer, solista, empezar en ese mundo?

—No hay que hacer mucho esfuerzo para imaginárselo. Lo bueno es que, por un lado, me dio seguridad, fortaleza, la perseverancia del «puedo con esto y con lo que me eches». Y por otro lado, me confirmó eso que descubrí siendo muy pequeña: el amor y la importancia de la música en mi vida.

—¿No hubo un momento de querer tirar la toalla?

—No, nunca.

—¿Y comportamientos entonces, cuando empezaba, que ahora diría: «Esto es intolerable»?

—Ya lo creo que sí. Ese locutor de radio que, cuando vas a hacer una entrevista, y como si no quisiera la cosa, empieza a sobarte los muslos... O el promotor, o el director… Pero siempre he sabido defenderme bien. Duraría 10 segundos, no más.

—¿Qué le diría a la Luz Casal de entonces con la perspectiva que tiene usted ahora?

—Acepto mis errores y mis fracasos, y gracias también a eso estoy donde estoy ahora. Pero le diría que hubiera estudiado más, que fuera más perseverante, que no hubiera dejado la carrera de piano a medias. Es algo que lamento cada vez que me pongo frente al teclado.

—¿Tiene miedo a que llegue un momento en el que diga: «Ya me he cansado, he hecho todo lo que tenía que hacer»?

—No le tengo miedo a casi nada. Tengo miedo a la violencia inesperada, al sufrimiento personal, tanto en relación a los sentimientos como al físico; son miedos, estos últimos, asumidos. Pero estoy convencida de que tendré la claridad suficiente para decir «No me vuelvo a subir a un escenario».

—Entiendo que ese momento no lo ve cerca.

—No [rotunda].