El PSOE decide defenderse atacando

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este jueves, en una gala de premios organizada por la Fundación Caminos. DANIEL GONZÁLEZ

La semana se preveía dura para Pedro Sánchez por el inicio del juicio a su hermano, David Sánchez. Pero las malas noticias acabaron superando sus peores expectativas. Cuando el partido buscaba todavía argumentos para contrarrestar