El PSOE decide defenderse atacando

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este jueves, en una gala de premios organizada por la Fundación Caminos.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este jueves, en una gala de premios organizada por la Fundación Caminos. DANIEL GONZÁLEZ

Pedro Sánchez ignora la petición del PNV de acabar la legislatura y da por blindado su apoyo, mientras el ministro Óscar Puente acusa al PP, a jueces y periodistas de participar en una conspiración para acabar con el Gobierno

31 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La semana se preveía dura para Pedro Sánchez por el inicio del juicio a su hermano, David Sánchez. Pero las malas noticias acabaron superando sus peores expectativas. Cuando el partido buscaba todavía argumentos para contrarrestar

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