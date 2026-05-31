El PSOE decide defenderse atacando
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Pedro Sánchez ignora la petición del PNV de acabar la legislatura y da por blindado su apoyo, mientras el ministro Óscar Puente acusa al PP, a jueces y periodistas de participar en una conspiración para acabar con el Gobierno31 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La semana se preveía dura para Pedro Sánchez por el inicio del juicio a su hermano, David Sánchez. Pero las malas noticias acabaron superando sus peores expectativas. Cuando el partido buscaba todavía argumentos para contrarrestar