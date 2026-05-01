El PSOE vasco redobla sus ataques al PNV y complica el intento de Sánchez de reconducir la crisis

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, junto al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en la manifestación del Primero de Mayo en Bilbao. LUIS TEJIDO / EFE

La relación entre el PSOE y el PNV, uno de los socios más estables del Gobierno, estalló a raíz de la publicación de un meme elaborado por los socialistas vascos, aliados también de los nacionalistas en el Gobierno de Vitoria, en el que, por medio de la inteligencia artificial, aparecía el líder del PNV, Aitor Esteban, lanzándose a una piscina, con un texto en el que le reprochaban que hubiera dicho que hay «base» para un nuevo estatuto vasco siguiendo «la estela de EH Bildu». El mensaje reprochaba también al PNV «aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes».

El PNV suspendió tras ello una reunión programada con representantes del Gobierno central y, poco después, los nacionalistas vascos se abstuvieron en el Congreso en la votación sobre el decreto de los alquileres aprobado por el Ejecutivo, lo que contribuyó a que este decayera.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, trata desde entonces de reconducir esa crisis. Tras una pregunta en el Congreso de la diputada del PNV Maribel Vaquero, en la que instaba a Sánchez a aclarar «cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no», el líder del PSOE respondió que sí quiere «la buena compañía» de «un partido constructivo como el PNV».

El Gobierno considera imprescindible el respaldo de los nacionalistas vascos para no agravar una situación en la que Junts, con sus siete diputados, está cuestionando la mayoría parlamentaria del Ejecutivo votando junto al PP y Vox en contra del Gobierno. Desde Ferraz tratan de rebajar la tensión asegurando que, más allá de encontronazos puntuales, la relación sigue siendo firme entre dos partidos que se necesitan para sostener sus respectivos gobiernos en Madrid y Vitoria. Y circunscriben la sátira del PSOE de Euskadi sobre Aitor Esteban a la rivalidad partidista en el País Vasco.

«No tenemos nada que hablar»

Pero los socialistas vascos, con su líder, Eneko Andueza, a la cabeza, insistieron este viernes en cuestionar la actitud del PNV, complicando así la superación de la crisis que se persigue desde el Gobierno. Andueza acusó al PNV de «exagerar» por su reacción al mensaje en las redes sociales y pidió al partido de Aitor Esteban que retire su iniciativa sobre el euskera en las oposiciones para el empleo público porque, según dijo, es «una amenaza a miles de trabajadores» y se merece «una respuesta en la calle». «Pido al PNV que retire la reforma de la Ley de Empleo Público; es un golpe en la línea de flotación de los derechos laborales de miles de trabajadores y trabajadoras», sostuvo el líder del PSE. La mejor solución, a su juicio, es «parar, reflexionar y, en su caso, que el PNV retroceda y retire una proposición de ley que creo que no nos lleva a nada».

Aun así, consideró que hay que dar tiempo para que «las aguas vuelvan a su cauce» y que «no está en riesgo» la coalición de gobierno. Frente a los intentos de Sánchez de frenar ese debate, Andueza afirmó que no se va a disculpar con Esteban. «No tenemos nada que hablar», dijo, recordando «faltas de respeto» del PNV al PSE en el pasado.