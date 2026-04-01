Los pactos PP-Vox encallan en la mesa de Abascal

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. CÉSAR VALLEJO

Hoy se cumple el plazo del 1 de abril planteado por Feijoo para alcanzar acuerdos. El 3 de mayo es la fecha límite para investir a un presidente en Extremadura y en Aragón

01 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Tras cerrar el primer ciclo electoral con las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció la intención de su partido de entrar en los gobiernos de las

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete