Los pactos PP-Vox encallan en la mesa de Abascal
MADRID / LA VOZ
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Hoy se cumple el plazo del 1 de abril planteado por Feijoo para alcanzar acuerdos. El 3 de mayo es la fecha límite para investir a un presidente en Extremadura y en Aragón01 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tras cerrar el primer ciclo electoral con las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció la intención de su partido de entrar en los gobiernos de las