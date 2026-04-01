Los pactos PP-Vox encallan en la mesa de Abascal

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. CÉSAR VALLEJO

Tras cerrar el primer ciclo electoral con las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció la intención de su partido de entrar en los gobiernos de las