Muere el economista Manuel Escudero, presidente de la fundación Avanza del PSOE

Manuel Escudero, que dirigía la fundación Avanza del PSOE, falleció a los 79 años Efe

El economista Manuel Escudero, presidente de la Fundación Avanza, el laboratorio de ideas del PSOE, ha fallecido este lunes a los 79 años. Natural de San Sebastián, fue un histórico del PSOE y ocupó numerosos cargos en el sector público y privado, entre ellos fue secretario de Política Económica y Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Fue también embajador de España ante la OCDE en París y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo de la OCDE, fundado en 1961 por John F. Kennedy.

El partido socialista lo ha hecho público este lunes a través de un comunicado en la red social X, donde ha expresado su cariño hacia «un gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso de nuestro país».

«Su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable», ha agradecido el PSOE en referencia a una figura que fue impulsora de la llegada de Pedro Sánchez al frente del partido y, a finales de los años ochenta, coordinador federal del programa 2000 de la agrupación.

«Un compañero y amigo»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado en una publicación la pérdida de «un compañero y amigo» que «siempre militó en la vanguardia de las ideas» y ha agradecido su compromiso: «Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas». «Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos», ha concluido su mensaje de la misma manera que lo ha hecho el PSOE en sus condolencias.

Así, los socialistas se han despedido del también excoordinador la candidatura de Josep Borrel entre 1998 y 1999, exdiputado entre el 2003 y el 2004 y secretario de Política Económica y Empleo del PSOE tras la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido en 2017: «Que la tierra te sea leve».