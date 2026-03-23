El Gobierno perdió 20 días clave para reparar el tren a Málaga antes de Semana Santa

Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga) y que mantiene sin servicio directo la conexión del AVE Madrid-Málaga a las puertas de Semana Santa. Álex Zea | EUROPAPRESS

El fatídico 4 de febrero, las lluvias de dos potentes borrascas sucesivas —Leonardo y Marta— provocan un corrimiento de tierras en un talud y un desprendimiento sobre la vía de alta velocidad en Álora. Por