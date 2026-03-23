El Gobierno perdió 20 días clave para reparar el tren a Málaga antes de Semana Santa

IGNACIO LILLO MADRID / COLPISA

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Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga) y que mantiene sin servicio directo la conexión del AVE Madrid-Málaga a las puertas de Semana Santa.
Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga) y que mantiene sin servicio directo la conexión del AVE Madrid-Málaga a las puertas de Semana Santa. Álex Zea | EUROPAPRESS

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23 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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