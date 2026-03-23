El Gobierno perdió 20 días clave para reparar el tren a Málaga antes de Semana Santa
MADRID / COLPISA
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Las cuatro fases de los trabajos de recuperación en Álora: de un error inicial de cálculo a las restricciones hasta fin de año23 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El fatídico 4 de febrero, las lluvias de dos potentes borrascas sucesivas —Leonardo y Marta— provocan un corrimiento de tierras en un talud y un desprendimiento sobre la vía de alta velocidad en Álora. Por