España se compromete a enviar otros 1.000 millones de euros a Ucrania para apoyo militar

Sánchez y Zelenski se estrechan la mano en las puertas de la Moncloa Chema Moya | EFE

Mientras el mundo mira a Oriente Medio, Ucrania sigue inmersa, desde hace ya cuatro años, en una guerra provocada por Rusia. La rebaja de las sanciones a Moscú han supuesto un varapalo para la situación en el frente, y dado a Vladimir Putin más prepuesto para endurecer los ataques. En este contexto, Pedro Sánchez se ha comprometido con Kiev durante la cuarta visita a España de su presidente, Volodímir Zelenski, a donar otros 1.000 millones de euros en apoyo militar y mantener su compromiso con el pueblo ucraniano «el tiempo que haga falta».

España, cuya aportación nacional al sostenimiento defensivo de Ucrania -más allá de la que llega a través de Bruselas- ya asciende a 4.000 millones de euros desde el inicio de la agresión rusa, también renueva el compromiso con la adhesión de este país a la Unión Europea. Así se lo ha vuelto a trasladar Sánchez a Zelenski, que culminaba en España una gira europea que inició el viernes en París y ayer le llevó a Londres. «España ha aplicado el mismo baremo a cualquier agresión contraria al derecho internacional. Lo que está ocurriendo en Ucrania está íntimamente ligado al futuro de la UE. Desde España una amplísima mayoría entiende la posición de defensa al pueblo ucraniano. Esas son las razones que llevan a apoyar a Ucrania como futuro socio de la UE, estamos totalmente a favor», ha señalado el presidente.

El propio líder ucraniano ha reconocido, durante la rueda de prensa que ambos han ofrecido tras su reunión en la Moncloa, que la guerra en Irán «disminuye» la ayuda militar a Ucrania en un contexto en el que los países del golfo Pérsico necesitan defensas antiaéreas, si bien ha insistido en que el suministro de armamento sigue llegando a Kiev. «Calculamos que faltan armamentos, los misiles de antiaéreos, por la competencia que ahora tenemos que hacer con otros países que los requieren, que los necesitan», ha indicado Zelenski.

Sánchez, por su parte, ha anunciado que ambos países van a colaborar en impulsar la cofrabricación en el ámbito de la defensa industrial con empresas ucranianas en el ámbito de la defensa.«Y con ese propósito hoy ha habido distintas firmas tanto del Ministerio de Defensa como también de distintas empresas que han manifestado su interés de coproducir conjuntamente con empresas ucranianas», ha señalado el presidente.

Entre los asuntos que Moncloa marca como «prioritarios» a tratar en esta cuarta visita de Zelenski a España (la primera vez que el mandatario ucraniano pisó el país fue en octubre de 2023, en una visita a Granada), se encuentra el de garantizar la suficiencia energética de Ucrania, especialmente después de que los bombardeos rusos hayan reducido las capacidades eléctricas del país en un 70 %. Entidades públicas y privadas españolas ya han enviado generadores de alto rendimiento con capacidad para suministrar energía a 14.000 personas.

Zelenski, por su parte, ha pedido que en la reunión de mañana en Bruselas del Consejo Europeo, los países de la Unión Europea desbloqueen el paquete de 90.000 millones de euros acordado a finales del 2025 para mantener a flote a Kiev, y cuya aprobación veta ahora Hungría. «Contamos mucho con que los países de la Unión Europea encontrarán las formas de resolver este problema, porque el acuerdo se alcanzó antes de finales del 2025, porque si no, estamos hablando de una reconsideración de estos acuerdos, y es algo injusto», ha indicado.

Es la tercera vez que el presidente de Ucrania se reúne con el presidente del Gobierno en la sede del poder Ejecutivo, precisamente las mismas que ha estado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, desde su nombramiento como máximo dirigente del PP. La última vez, el 13 de marzo del 2025: tras más de un año sin verse a solas, se reunieron para tratar temas de seguridad europea y el aumento del gasto en defensa.

El dato no es baladí, da prueba de la distancia que separa al presidente del Gobierno del líder de la oposición y, al mismo tiempo, de la cercanía que mantiene con el líder Ucrania. De hecho, en esta ocasión, España se comprometerá a seguir apoyando a Kiev «el tiempo que sea necesario hasta lograr una paz justa y duradera», especialmente en un contexto de gran incertidumbre global y en el que la guerra de Irán está permitiendo que Rusia se beneficie de la subida de precios en el mercado de los hidrocarburos, como informan fuentes del Ejecutivo.

Visita a la Zarzuela

A las 15.00 horas, el presidente ucraniano se desplazó al Congreso, donde se reunirá con la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.

Para concluir, Zelenski acudirá después al Palacio de la Zarzuela donde tendrá lugar su encuentro con el rey Felipe VI, con quien ya ha tenido ocasión de reunirse en anteriores ocasiones. Durante su primera visita oficial, efectuada en mayo del 2024, los reyes ofrecieron también un almuerzo en su honor en el Palacio Real.