Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en el 2017 en Hornachos, abrió la puerta y vio al detenido por su asesinato esnifando, asegura la defensa

Imagen tomada el pasado domingo de la vivienda situado la localidad pacense de Hornachos donde se encontraron los restos de Francisca Cadenas ANA PICÓN | EFE

Francisca Cadenas abrió la puerta de la casa de sus vecinos para preguntar por el estado del tío de estos y vio a Julián G. S. haciéndose una raya de cocaína, lo que despertó ira en este último y la golpeó por ofuscación. Es el argumento que ha defendido el abogado de los hermanos en prisión por este asesinato ocurrido en Hornachos (Badajoz) y que tiene a Extremadura conmocionada.

José Duarte, abogado de los hermanos, ha explicado la declaración de Julián ante el juez de Villafranca de los Barros y ha señalado que el juez se refiere en su auto a posibles delitos de asesinato y detención ilegal. Julián, de 50 años, y Manuel, de 55, vivían a apenas 20 metros de la casa de su vecina en Hornachos y han tenido el cuerpo de la mujer casi nueve años enterrado en una especie de lavadero. Ambos se encuentran en la prisión de Badajoz después de que la Guardia Civil esclareciera la desaparición a finales de la pasada semana al encontrar los huesos.

El estudio preliminar del forense indica que fue asesinada a golpes, descuartizada y enterrada semidesnuda. El estudio indica que esos restos presentan traumatismos en el cráneo, cuello, el hueso hioides roto (lo que podría indicar estrangulamiento) y las costillas fracturadas.

Poco a poco se van conociendo detalles de la investigación, que recibió un impulso en noviembre del 2024 cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se hizo cargo sobre el terreno. En febrero colocaron micrófonos tanto en la vivienda de los dos hermanos como en su vehículo, así como siguieron las conversaciones en los teléfonos. Gracias a ello pudieron grabar horas de conversación que facilitaron encontrar los restos y su detención.

«¿Adónde vas?»

En concreto, el 4 de febrero del 2025, Julián comenzó a comentar las partes íntimas de la desaparecida y a señalar: «Vamos a ver, Francisca, ¿adónde vas?».

A un compañero de trabajo le comentó «es vecina mía, cojones, ¿no la voy a conocer?» y «en tu país..., allí con las moras no hay problema, se ponen una 'mijina' tontas, le sacudes dos hostias». Un día después, las conversaciones recogen su reto a los agentes cuando hablaba solo en el interior de su vehículo: «No la vais a encontrar, no la vais a encontrar».

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En mayo de 2025, en el pueblo se puso una placa con su nombre en la travesía donde se la vio por última vez. «Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh?», comentó Julián a su hermano.

Los informes sobre estas vigilancias y escuchas indican que Julián tenía una «obsesión» sexual con su vecina (las grabaciones revelan que hablaba de sus partes íntimas incluso después de desaparecida) y que Lolo era consciente y conocedor de lo ocurrido aquella noche. «O la tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca», afirmó a su hermano menor.

Los últimos movimientos de la UCO generaron más nerviosismo en los hermanos. «Lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar», dijo. «Están dando palitos de ciego, lo mismo que pollo sin cabeza». «Están más perdidos que el barco del arroz», decía.

«Van a por los dos»

Este pasado 7 de marzo, cuando se reconstruyó por última vez la desaparición de Francisca, los hermanos hablaron por teléfono: «Van a por ti y ya está, van a por ti», le dijo Julián a su hermano mayor. «Van a por los dos», sentenció el otro hombre.

En las grabaciones también se apunta al lugar de su vivienda donde tenían oculto los restos de su vecina. «Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando», aseguró el asesino confeso a su hermano.

La autopsia ha revelado que fue asesinada a golpes y enterrada con las manos atadas y desnuda de cintura para abajo. Los restos óseos fueron localizados la semana pasada en el registro de la vivienda de los hermanos. Fueron detenidos y se encuentran en prisión provisional.