Tres detenidos por el asesinato machista de una mujer en enero en un pueblo de Huesca

Un coche de la policía nacional en una imagen de archivo. JOSE PARDO

Tres personas han sido detenidas y prestan declaración como investigados en el Juzgado número 2 de Barbastro en relación con el asesinato de una mujer cuyo cadáver se encontró en un barranco de Colungo (Huesca) el 18 de enero, en un caso que ha trascendido este lunes y que es tratado como violencia machista. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón indican que dos de los detenidos fueron arerstados el pasado viernes en Barbastro y que uno de ellos es el marido de la víctima, y que por eso se estudia si se trata de un caso de violencia machista. Las tres personas han sido puestas a disposición de la titular de Juzgado numero 2 de Barbastro, donde también prestan declaración otros tres testigos.

La investigación de las personas detenidas «es por delito de asesinato en el marco de un delito por violencia de género, donde el autor material sería uno de ellos», concretan desde la Guardia Civil. La mujer, agregan desde el instituto armado, desapareció el 17 de enero del 2026 y su cadáver fue localizado poco después en el barranco de Las Palomeras, junto a Colungo (Huesca).

La escena, según la Guardia Civil, aparentaba ser un suicidio, por lo que el caso no trascendió, pero la investigación determinó que había indicios de homicidio doloso y con las pruebas se pudieron practicar las detenciones.

En el caso de que la titular del juzgado número 2 de Barbastro determine que se trata de un caso de violencia machista, explican desde el TSJA, deberá inhibirse a favor del 1, que es el que entiende de estos asuntos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado que esta recabando datos del asesinato como supuesto caso de violencia de género. De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 13 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.356 desde el 2003.