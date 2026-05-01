Los PAC gallegos estrenan horario de 24 horas los sábados

Un PAC de Lugo, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

Los puntos de atención continuada (PAC) de Galicia estrenarán este sábado nuevo horario al ser este el primer fin de semana en el que se modifica la atención en estos servicios sanitarios, que pasarán a abrir los sábados durante las 24 horas, y no a partir de las tres de la tarde, como venía ocurriendo hasta ahora. El anuncio de esta medida levantó muchas críticas en su momento entre las asociaciones de pacientes y sindicatos médicos, que consideraban que la modificación provocaría excesos de jornada en un momento de déficit de personal en la atención primaria. Además, criticaban el previsible cierre de los centros de salud que prestaban ese servicio los sábados por la mañana.

La iniciativa estuvo sobre la mesa ya el año pasado pero se aparcó durante las negociaciones para frenar la ola de huelgas del mes de noviembre. Aunque se recuperó el tema en marzo, Sanidade volvió a retrasar su aprobación aunque se comprometió a mantener el diálogo con las fuerzas sindicales presentes en la mesa sectorial de sanidad. Con todo, reivindicaban la coherencia de la propuesta con el marco normativo vigente y con la naturaleza real de la atención, que ya se prestaba en puntos de atención continuada de algunas áreas sanitarias.

Es así en tres de las cuatro áreas sanitarias: A Coruña-Cee, Ferrol y Vigo. Fuentes consultadas en estos distritos sanitarios explicaban que, si bien esperaban a la publicación del decreto para aplicarlo en base a lo que recoja, no se modificaría la asistencia «porque ya se venía prestando de esta manera». No ocurre lo mismo en el área de Pontevedra-O Salnés, que de todas formas ratificaba que esperaría a la publicación del decreto para modificar la atención. De producirse los cierres, los ayuntamientos de Arcade, A Lama-Ponte Caldelas, Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Poio y Vilaboa pasaría a tener como punto de atención continuada de referencia el PAC de A Parda, en Pontevedra.

El distrito sanitario de Lugo se encuentra en la misma situación. El alcalde de Foz, Francisco Cajoto, había pedido explicaciones a la Consellería de Sanidade y al propio Gómez Caamaño ante el posible cierre del centro de salud del municipio que, de producirse, derivaría la atención al PAC de Burela. También se vería afectado el centro de salud de Friol, cuyos pacientes deberían acudir a Lugo. A Cervantes, Pedrafita y Navia les correspondería Becerreá. En el área sanitaria de Ourense solo se verían afectados los PAC de Valdeorras y Verín, puesto que el resto ya funcionaba centralizando la atención.

Por su parte, el área sanitaria de Santiago fue la primera en poner en marcha la modificación. El primer fin de semana de abril, en plena Semana Santa, centralizaron los servicios ante la necesidad de reorganizar la atención para garantizar una mejor asistencia sanitaria. Se vieron afectados unos diez municipios, concretamente los de Carnota, cuya atención se deriva al PAC de Muros; Mazaricos, al de Santa Comba; y Porto do Son a Ribeira. Santiago (capital) centralizará el servicio para Bembibre, Cacheiras-Teo, O Pino, Sigüeiro, Vedra y Concepción Arenal.

Además de las concentraciones convocadas en marzo, cuando saltó la noticia, la plataforma PAC contra o Decretazo entregó en Vigo más de mil firmas de trabajadores de unos noventa puntos de atención continuada gallegos para instar a la Xunta a abandonar el proyecto. En el escrito pedían la paralización del proceso hasta contar con un análisis completo de las necesidades asistenciales y de los recursos disponibles. También solicitaban la elaboración de un plan integral que tuviese en cuenta factores como el envejecimiento y la dispersión de la población, y su consecuente dificultad de acceso a los servicios sanitarios.

Pese a todo, esta semana el decreto se publicó en el DOG, con lo que su aplicación se hace ley. Desde la Consellería de Sanidade han insistido en que no hay motivos para pensar que se puedan registrar incidencias, asegurando que la atención está garantizada. La norma, recordaba el propio conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, venía acompañada de otras medidas como la voluntariedad incentivada. Además, insistió en que esta modificación responde a la naturaleza real de la atención y que ya se llevaba a cabo, de facto, en muchos puntos de Galicia.