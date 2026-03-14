Castilla y León mide este domingo la fortaleza del PP, el empuje de Vox y la resistencia del PSOE
MADRID / LA VOZ
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Más de dos millones de electores deciden el futuro de la comunidad, en un escenario marcado por la fragmentación política14 mar 2026 . Actualizado a las 19:55 h.
Un total de 2.097.768 electores tienen este domingo la llave de un caserón llamado Castilla y León. El censo apenas se mueve —un leve suspiro de 3.278 votantes más que en 2022—, pero la noticia