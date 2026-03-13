Una jueza cita como querellado a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de dos periodistas

El jefe de gabinete de la presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a su llegada a declarar al Tribunal Supremo Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Un juzgado de Madrid ha citado a declarar el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en calidad de querellado por el PSOE por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente datos de dos periodistas. La jueza pide a la Policía Judicial que proceda a la práctica de gestiones tendentes a la identificación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Ayuso, los días 18 y 19 de marzo de 2024.

La denuncia fue presentada en enero de 2025 por el PSOE por un presunto delito de revelación de secretos al datos personales de dos periodistas. Según la denuncia, el jefe de gabinete de Ayuso habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía, «de un policía nacional que pertenece a la escolta» de Ayuso, que había identificado a los periodistas cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso.

Óscar López: «va p'alante»

El PSOE reclamó entonces la imputación de Rodríguez por filtrar información privada de estos reporteros y que su teléfono sea investigado para evitar «la posible destrucción de pruebas» de los mensajes que tengan relación con el caso. El ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE-M, Óscar López, dijo que «Miguel Ángel Rodríguez va p'alante, como le gusta decir a él».