El concejal del PSOE en Aranjuez que lanzó un café a la cara al portavoz de Vox entrega hoy su acta

Momento en el que el concejal socialista lanza el recipiente de café al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Aranjuez Efe | EFE

José María Cermeño, el concejal del PSOE en Aranjuez que lanzó un café al portavoz de Vox, David Esteban Fernández Domínguez, entrega hoy su acta tras reconocer «su comportamiento inadecuado», según han transmitido a Europa Press fuentes del PSOE-M.

Esta dimisión llega después de que el también concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte y Movilidad del Gobierno de Aranjuez presentara una denuncia ante la Policía Nacional contra Cermeño por «lanzarle al rostro un recipiente con café» durante una comisión.

Concretamente el episodio tuvo lugar mientras se debatía una propuesta presentada por el concejal de Vox en la que exigía al Ministerio de Transportes una auditoría completa de toda la infraestructura de la C-3.

Según la denuncia presentada en las dependencias de Policía Nacional de Aranjuez, a la que ha tenido acceso Europa Press, el socialista habría llamado «gilipollas» y «fascista» al edil de Vox, a lo que él respondió llamándole «vago». Tras ello el concejal del PSOE habría lanzado su café al portavoz de Vox -que lo esquivó moviendo la cabeza- lo que motivó que se levantaran los presentes y mediaran en el enfrentamiento verbal.

Desde Vox, según consta en su comunicado, entienden que debería ser imputado penalmente por cinco delitos, entre los que se encuentran el de atentado contra la autoridad pública por agredir al concejal durante el ejercicio de sus funciones (artículo 550.1 del Código Penal), tentativa de lesiones por tratar de agredir al edil (artículo 147.1), falta de respeto a la autoridad pública (artículo 556.2), delito de odio por las acusaciones vertidas como «fascista» justo antes de la agresión, «vinculadas al odio ideológico»; y desorden público al haberse interrumpido las Comisiones Informativas como consecuencia de los hechos.

Críticas al portavoz del partido de Abascal

Más allá del hecho reconocido por el edil que motiva su renuncia este martes, los socialistas ribereños recalcaban que durante esa sesión el portavoz de Vox llegó incluso a «amenazar de muerte».

«Desde que es portavoz de su grupo, lleva profiriendo insultos, faltas de respeto, descalificaciones, amenazas, ofensas así como actitudes machistas a los concejales y concejalas de nuestro grupo municipal en cada pleno y en cada comisión informativa con la connivencia del alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez», denunciaban en un comunicado.