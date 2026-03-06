Procesan al exjefe de la UDEF que tenía 20 millones del narco emparedados en su casa
El juez atribuye al inspector Óscar Sánchez y a otras ocho personas, entre ellas su mujer policía, delitos de tráfico de drogas por recibir más de 32 millones por ayudar a introducir 39 contenedores06 mar 2026 . Actualizado a las 16:51 h.
El inspector jefe de la Policía Nacional Óscar Sánchez, quien fuera jefe de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y a quien le encontraron 20 millones de euros emparedados en su casa procedentes presuntamente del